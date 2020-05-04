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確診者暖曝「我跟你都有感情了」！菜鳥護理師驚：原來多付出一點對病人很重要

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▲▼護士,護理師,急診,病人,急診室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲病人的一句話，讓護理師發現「原來自己只是多付出一點點，對病人來說卻是如此的重要。」（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／護理師邵沛瑜

護理生涯剛開始，我選擇了醫院感染科，單位的學長姐告訴我：「我們病房收治各種感染症，隨時會遇到肺結核、麻疹及HIV病人，且是新興傳染病專責病房，例如2003年的SARS」。工作了半年，中國爆發新冠肺炎，單位便立刻轉為防疫病房，經歷過SARS的資深學姐們集思廣益，依據經驗把每一間病房都配置成類負壓病房，我們新人也跟著學習在面對大量病患時要如何保護自己。

記得第一次穿上隔離衣時，學姐邊檢查我的裝備邊跟我說：「當年SARS我都平安經歷過了，現在也會讓你們安全地回家。」當下真的好感動，更加明白身處防疫第一線，除了勇敢承擔照顧病人的責任外，也要好好保護自己和身邊的人。穿上裝備進入病室後就發現，這真的是一件不容易的事，戴著護面板沒多久就會開始起霧，我們要在視線模糊的情況下完成對病人所有照護工作並且安撫病人焦慮的情緒。

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確診者暖曝「我跟你都有感情了」！菜鳥護理師秒驚呆。（圖／護理公會全聯會提供）

▲護理師回憶，穿上裝備進入病室是件不容易的事，戴著護面板沒多久就會開始起霧。（圖／護理公會全聯會提供，未經授權請勿任意翻攝）

單位護理長體諒新人經驗不足容易緊張害怕，初期沒有安排我們照顧確診個案，直到教育訓練完成才讓我們上線；縱使已經穿脫隔離衣多次，第一次接觸確診病人還是壓力很大，擔心自己做得不夠確實而拖累其他同事，特地請學姐監督我的一舉一動。

回到護理站時，忍不住跟學姐說：「雖然流程都是一樣的，但面對確診病人真的會比較緊張！」本單位護理團隊本著同理心，儘量滿足隔離病人的需求，幫病人準備想吃的東西、協助申請生活用品等，只希望能帶給病人更好一點的生活品質、減輕心理負擔。

我所照顧的確診個案是一位境外人士，她獨自留在人生地不熟的台灣，已經住在負壓隔離病房治療一段時間，遙遙無期的等待令她十分的不安，聽聞零星確診個案痊癒出院的消息，而她常因為檢驗結果依然呈現陽性而情緒低落。在時間允許的情況下，我會多在病室內停留一下，陪她說說話。有一天她對我說：「小姑娘！我覺得我跟妳都有感情了！」當下才發現原來自己只是多付出一點點，對病人來說卻是如此的重要。

常有親友問：「你難道都不會怕嗎？」，對我來說確診個案就像HIV病人一樣，我在接觸前就已經知道他的疾病，勢必會採妥善的措施來保護自己，即使是疑似的病人，我們也穿上防護裝備嚴陣以待。當然，也不是完全沒有壓力，畢竟照顧確診個案加上接觸許多疑似案例，會擔心把病毒帶回家，造成家人及朋友恐慌。但是單位同事合作無間，時常互相關心也監督彼此是否依照標準作業程序，把風險降到最低。這段時間我學到了許多寶貴的經驗，也由衷感謝各級長官的支持以及提供協助的每個單位。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登

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