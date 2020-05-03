桃園火車站進出民眾請留意！　捷運綠線G07桃園站連續壁工程啟動

▲桃園火車站前的老榕樹，配合捷運綠線G07桃園站連續壁工程啟動，亦進行移植。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園重大建設-捷運綠線GC03標潛盾地下段工程，自5月4日起進行G07（桃園）站連續壁的第一階段施工，至11月31日止。市府捷運工程局3日表示，因工程需要，將封閉前後站人行地下道，請民眾多利用臨時車站內的連通道進出前後站，目前規劃施工車輛由台鐵舊軌道區進出，避免影響旅客進出站動線及站前圓環的交通運行。

▲捷運綠線G07桃園站連續壁工程啟動，捷工程請進出桃園火車站民眾留意動線規劃。（圖／捷運局提供）

另外，配合整體施工計畫，捷運工程局在今年1月23日起，已針對桃園火車站前圓環的兩棵老榕樹進行2次斷根作業，考量樹木移植有季節性，4日起至6日也將兩棵老榕樹，移植至經國市地重劃區內，並製作榕樹名牌，讓桃園火車站的懷舊故事繼續延續。

捷運工程局局長陳文德表示，捷運綠線G07(桃園)站為地下六層結構，開挖深度超過40公尺，是目前國內捷運地下車站開挖深度之最，運輸量也是全線最高，未來是台鐵、捷運棕線以及綠線的共構站，配合商業開發，G07(桃園)站將是桃園境內重要的交通轉運樞紐，整體地下段工程預計在2026年底完成。

因站前人行地下道屬於這個階段連續壁施工範圍，所以公告2週後將配合工程需要封閉，屆時請民眾多利用桃園臨時車站內的連通道進出前後站，若需要在夜間(00：00~06：00)往返前後站，提供小客車接駁服務，民眾若有接駁需求，可撥打告示牌上專線，即可免費接駁。

陳文德局長表示，捷運施工期間若造成不便，請市民朋友體諒，捷運工程局將隨時滾動式檢討，適時搭配相關配套措施，請大家共同支持桃園的捷運建設。

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