新奈米防偽技術「照光就知道」　有商業機密…要仿請多努力

▲南澳大學的里森博士（Nicolas Riesen）開發出防偽技術。（圖／翻攝自澳洲南澳大學官網）

實習記者簡立宇／綜合報導

市面上流通的仿冒品有超過百億美元的商機，不管是藥品、音樂、電影等各種產業都能被仿冒，並在黑市流通。瑞士鐘錶聯合商會（Federation of Swiss Watches）表示，瑞士錶是世界上第二大被仿冒品商品，每年有價值10億美元（約300億台幣）的假錶進行買賣。

根據《DMARGE》報導，山寨市場除了販賣仿冒品，也賣非特約經銷商售出的商品。勞力士（Rolex）、百年靈（Breitling）或是其他名錶有時候不是「被仿冒」，而是以「非原廠授權」的方式流通到黑市中，消費者拿到手的名錶，可是僅是沒有原廠保固盒的真品。

澳洲南澳大學（University of South Australia）日前開發了一種高科技的「奈米晶片」（nanocrystal）只要貼在真品上，想要驗證真偽，只需用「紫外線照射」，如果是真品，奈米晶體就會發出紅光。研究發表在「超高解析螢光磷薄圖」報告書中，紫外線能夠激活奈米晶體，表現其紅色螢光的屬性。

▼戴名錶是許多人的夢想之一，然而有些消費者可能買到贗品。（圖／取自免費圖庫pexels）

從事這項研究的里森博士（Dr Riesen）解釋，這項技術可以放在任何可能被仿冒的產品上，最初他設想用於鈔票與藥品包裝上。里森博士也表示，這項技術的原料不貴，但是要讓晶片貼合產品是比較困難的。

值得慶幸的是，這項技術可以應用於各種不同的產品上，包括仿冒率極高的名錶。里森博士表示，「這項技術背後有一些商業機密，想要仿冒的人可能要努力個好幾年。」

有了「奈米晶片」技術，或許將會顛覆全世界的「山寨市場」，雖然目前贗品市場龐大，推廣與應用還有很長一段時間，但相信有朝一日，消費者受騙的情況能夠大幅減少。