南韓連續半月日增20例↓！　6日起改行「生活防疫」鬆綁社交距離

▲ 疫情下的首爾樂天世界。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓今（3日）早通報13起新冠肺炎（COVID-19）新病例，累計1萬793人確診，其中250人死亡。由於疫情明顯趨緩，南韓政府稍早宣布，社交距離政策將於6日解除，改行「生活中的社交距離」（生活防疫），被迫放假的業者可恢復營運，學生也將陸續恢復到校上課。

南韓3月22日至4月19日的4周間實施「高強度社交距離」，下令關閉宗教、娛樂、體育設施及補習班等4大密集集會場所，後為避免5月初黃金週成為疫情破口，延長實施「緩和的社交距離政策」至5日。眼看日增病例數連續16天維持在20例以下，加上民眾逐漸感到疲乏，決定自6日起實施生活防疫。

南韓總理丁世均3日說明，集結專家、各地方政府及人民意見，在國民高度展現市民意識的基礎上，決定施行生活中的社交距離，「5月6日週三起，這段期間內閉館的設施可陸續開放；集會與活動只要在遵守防疫方針的前提下，原則上就可允許。」中央政府對密集集會設施發出的行政命令將以勸告代替，但可能視各地疫情有所不同。

南韓4月舉行國會大選，引發民眾擔心，外出投票恐怕增加感染風險。如今經過18天，不僅社區傳播病例維持在少數，群聚感染個案也大幅降度。防疫當局依此評估，儘管風險依然存在，大部份都在可控制的防疫網範圍內。丁世均表示，這一切成果都多虧國民積極遵守社交距離。

另一方面，南韓國高中小至今仍採遠距教學方式。丁世均對此承諾，將推動學生陸續恢復到校上課，具體的時間和方法將在4日與教育部商討後宣布。

但他也警告，放寬規定是因國家再也無法承擔更多損失，才會選擇在風險下重啟經濟及社會活動，不能因此無視病毒威脅，應徹底遵守生活防疫方針。

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