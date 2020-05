世界地標接力「點燈」致敬抗疫人員　最後一棒「艾菲爾鐵塔」美呆了

▲艾菲爾鐵塔的夜景,不滅的燈火在黑夜中象徵希望。(圖/路透)

實習記者簡立宇/綜合報導

美國紐約帝國大廈(Empire State Building)發起「#HeroesShineBright」活動,向所有抗疫工作人員致敬,做為壓軸的巴黎艾菲爾鐵塔(Eiffel Tower)2日晚上8點(台灣時間3日凌晨2點)在黑夜中點燃白色燈光,場面非常壯觀。

管理艾菲爾鐵塔的公司SETE表示,希望參與活動、點燃白光能帶給所有人勇氣與關懷。在燃燈後半小時,巴黎其他地標也陸續點燃燈火,「20世紀蒙巴納斯摩天大樓」(20th century MontparnasseTower)以紅白變換的燈光,象徵「跳動的心臟」,讓整座巴黎城市感染歡欣的氣氛。

為期9天的「#HeroesShineBright」活動從24日於紐約首先展開。紐約以不同顏色象徵不同族群,不管是醫護人員、運輸工人、軍警單位等等,大家都辛苦了!

另外,世界各地也有許多地標參與活動,例如最先響應的是荷蘭鹿特丹的歐洲之桅(Euromast)、美國芝加哥360觀景台(360 Chicago )、阿拉伯聯合大公國的哈里發塔(Burj Khalifa)、加拿大國家電視塔(CNTower)、澳門塔(Macau Tower)、韓國釜山塔(Busan Tower)、俄羅斯歐斯坦基諾電視塔(OstankinoTV)、愛沙尼亞塔林電視塔(Tallinn TV Tower)、斯洛伐克幽浮觀景台(OVNI Tower)。

