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「男人會背叛妳，但是包包不會」　《夫婦的世界》金喜愛美到不行的穿搭特輯

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 韓劇《夫婦的世界》播出以來討論度不斷，第 6 集再次刷新自身最高收視外，更是同時段收視第一位，劇情節奏發展快到讓人根本沒時間喘氣！最新一集正宮池善雨（金喜愛 飾）用盡頭腦算計，逼腥夫李泰伍（朴海俊 飾）對自己掐脖暴打，結果一舉保住所有財產成功離婚更奪下兒子的監護權，看得所有觀眾大快人心！不同以往被小三渣夫聯合壓著打的大老婆設定，《夫婦的世界》正宮的完美復仇情節帥炸了啊！

不過對於失去所有的腥夫我們一點也不同情，畢竟想到他靠老婆養家，還拿著對方的錢開開心心成立一家小型娛樂公司，沒想到卻不知感激，背著正宮大搞外遇，甚至偷偷把房子和兒子的保險金都拿去抵押養小三韓素希，更花了台幣 23 萬買名牌包送給她！看到這裡能不氣到全身發抖嗎～

反觀飾演正宮「池善雨」的金喜愛，她身為職業婦女、家庭醫學專科醫生，還是醫院副院長，不僅腦袋好、能力強、事業有成更受人尊敬，她不需要等著老公買名牌包，她自己就可以買來犒賞自己！氣勢完全打趴小三！

她在劇中正面對決外遇腥夫和小三時，始終不離不棄、默默陪伴在她身邊的，正是一個又一個典雅又大氣的名牌包，所以才說「男人會背叛妳，但是包包不會！」美到不行的精緻包款更為她的復仇之路增添華麗色彩！

 

除了包值得我們關注之外，同樣在網路造成討論聲浪的還有已經 52 歲的金喜愛與 43 歲的朴海俊，兩人演起夫妻來根本一點都無違和～當然金喜愛在戲中的「凍齡穿搭」也是值得女人學習的關鍵！

如果想知道怎麼穿才能像金喜愛一樣氣勢滿分、看起來又像小了 10 歲以上，她又拿了哪些名牌包能襯托出女人的高級質感，讓妳自信心與魅力大爆發，請快接著看下去吧 ♡

金喜愛氣勢穿搭 1. 【不退流行的經典包款】

 

金喜愛在戲中的包包款式真的直接完勝小三，經典又大氣的行頭不足為奇，但如果從編劇的邏輯推估，這些包可都是池善雨在這幾年買完房子、金援老公、養大兒子之後，還有閒錢的狀況下買來犒賞自己的呢！直接從包包就可以知道她多有能力，畢竟連小三韓素希揹的 BVLGARI Serpenti Forever 系列包款，都是渣夫花她的錢買的！

金喜愛在劇中出鏡率最高的名牌包是這款在比利時有國寶包之稱的 Delvaux Brillant 黑色牛皮肩揹包， Delvaux 還有「比利時愛馬仕」的美名，外型雖然簡約低調，但實際卻要價近 20 萬元台幣，配起作為醫院副院長的池善雨，著實一點也不為過！

作為一位職業婦女，大容量且具有掀蓋設計的包款一定是必須，而為了要凸顯她的身份地位，想必得要是愛馬仕的柏金包才能拉開她與小三的高度，有時不禁會讓想，把錢花在男人身上還不如花錢買包給自己才是聰明的投資啊～

這款焦糖色方型包是來自法國傳奇設計師品牌 Azzedine Alaia 的LEONIE 19 迷你手提包，售價大約是台幣 7.5 萬，小巧卻精緻，包包的白色車線剛好呼應金喜愛一身全白的純色搭配。

 

與渣夫好友在赫約會的時候，金喜愛手拿的這款雕花鑲鑽晚宴包是來自法國巴黎的品牌 Roger Vivier，剛好搭配全黑的西裝連身裙，內斂的黑配上鑲嵌在其中的閃爍水鑽，如同金喜愛雖然已來到 52 歲卻仍然散發光芒的魅力啊！

金喜愛氣勢穿搭 2. 【One Piece 長大衣】



作為一個事業有成的女強人，知性高貴是她的代名詞，而長版的大衣更是她的專屬標記，在戲中可以多次看到金喜愛以長大衣當成 One Piece 的連身裙穿，整體俐落又幹練，對比其他同齡女性，因為整體的重點單品不同，而呈現出不同的氣質～

這件 MaxMara 的全白扭結大衣雖然看似沒有特別的設計，卻因為剪裁貼合身體曲線，簡單的在裡面內搭一件稍微暖色調的薄高領，就能穿出修飾身型又襯托氣質的端莊感。

除了一般的大衣外套之外，風衣外套也是劇中金喜愛出現在任何場合的基本單品，不論是經典的卡其色風衣又或是孔雀綠的款式，其實都非常好搭，想要率性一點就搭配牛仔褲，若想要展現女性魅力的話，踩上高跟鞋然後露出腳踝，實在是有女人味又不失端莊的熟女打扮！

除了單品的選擇，配色也是一門學問，像是深綠色盡量和同為深色系的黑色搭配，才不會過於突兀；如果是全白色的長大衣，則適合以暖色系的配件點綴，既和諧又能抓住目光！

像是這幕與小三同框的對手戲， 雖然沒辦法跟只有 20 出頭的韓素希比年輕又緊實的肉體，但金喜愛人生走過的歷練及體悟過酸甜苦辣的韻味絕對是讓她能沈穩淡定的利刃，男人你可以搶走，但是強大的內心卻不會被打倒！

劇中的內心細節從服裝就可以看出端倪，全白的開襟大衣內搭同色的高領，下半身以深色的過膝窄裙及高跟鞋填滿，好比只有跨過那些干擾內心的泥濘，才能換來內心的平靜吧！

還有金喜愛為了得到李泰伍公司的金流內帳而與一直覬覦她的在赫發生關係，不少觀眾都很怕女主角會為了復仇，讓自己越陷越深，不過腦袋聰明的她並未讓自己沈淪，而是清楚目的，下好離手！

存有這樣縝密的復仇心境，金喜愛以一身全黑的 One Piece 長大衣作為洋裝，西裝式的開襟 V 領，不須裸露，靠著露出的肌膚、嬌豔的紅唇就能表現性感的氛圍，這就是熟女魅力的所在啊～

金喜愛氣勢穿搭 3. 【領結裝飾雪紡襯衫】

 
 

池善雨在醫院多以兩件式的套裝為主要單品， 有一定社會地位的女性通常不會選擇單調死板的白襯衫作為套裝的主體，而是會穿上兼具溫柔與氣勢的雪紡襯衫搭配窄裙或是西裝褲，來象徵在工作及處事上的圓滑及能力！

 
 

領結裝飾的雪紡襯衫紮進超高腰的打褶西裝褲，上寬下窄的設計非常適合大腿及腰部有肉的身材，穿起來瞬間修身外，還能拉長下半身比例，踩上高跟鞋顯得俐落又顯瘦，真的是所有職業婦女的標竿啊～

 
 

光滑的雪紡襯衫除了可以搭配直筒長裙外，西洋梨型的包臀 A 字裙其實更顯下半身的線條，若剛好是屬於小腿微粗但有腳脖子的腿型，再搭配露踝的跟鞋，就會有遮掩缺點、放大優點的效果喔～

金喜愛氣勢穿搭 4. 【針織高領上衣】



自第一集到第六集，池善雨一路走過老公的背叛、周遭朋友的隱瞞、小三的挑釁以及親兒子的不理解，就算心裡早已支離破碎，外在的她仍然能保持得體、堅強又自信的形象，就是以一身極簡的高領上衣撐過！

像是這場正宮直闖小三家中揭發兩人不倫戀的戲，金喜愛就算被小三巴頭也能緩緩抬頭、撥順頭髮，然後華麗起身，俐落的髮型加上優雅簡約的高領針織衫，配上臉上一抹勝利的微笑，真的是讓觀眾看到爽度破表！完全就是正宮表率！

簡單素雅的藍色高領針織衫搭配深藍色的寬褲，加上一雙白色高跟鞋就是最完美的職場女性 LOOK，給人一種專業又成熟的好印象。

金喜愛氣勢穿搭 5. 【簡約珍珠飾品】



如果飾品太浮誇用力的話，反而會曝光自己因為年紀變大感到自卑，而過度打扮的依據！所以像池善雨這樣選擇簡約的珍珠飾品當作配件，才能襯托出因為歲月累積的內在涵養，更顯高貴氣質！

搭配一般襯衫可以選擇單顆珍珠的耳環或項鍊點綴細節，讓一件基本款的上衣穿起來質感非凡，一點也不會散發土氣嬸味～

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

簡約的單顆珍珠耳環搭配襯衫也能提升女人的高級感。

 
 
 
 
 
 

除了劇中的池善雨常配戴珍珠飾品，戲外的金喜愛也同樣喜歡戴上珍珠飾品彰顯整體的低調奢華，一件圖騰刺繡的細肩帶洋裝加上一條珍珠項鍊，讓度假風格透出一絲優雅氛圍！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

若是領口比較空一點的開襟 V 領，則可以選擇多條珍珠項鍊組成的款式填滿胸口，算是小露性感也不失端莊的小技巧～

文／柯夢波丹　圖／JTBC《夫婦的世界》、台灣愛奇藝

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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