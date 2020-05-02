新竹人都在問「誰是莊老二？」　神秘塗鴉客到案：我是莊老一



▲新竹各角落陸續出現「莊老二」的塗鴉。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹人近日都在問「誰是莊老二」？一名無聊男子，帶著噴漆在新竹各地亂塗鴉，留下「莊老二」三個字，網友們蒐集各處的「莊老二」塗鴉上網詢問，也引發其他人的好奇。新竹市警方也循線找到這名傳說中的「莊老二」，他雖辯稱自己只是無聊，但仍被依違反社會秩序維護法送辦。

近日在新竹各大社團都在問「誰是莊老二？」，網友們化身柯南，將各角落的「莊老二」塗鴉拍照上傳，沒想到塗鴉範圍竟遍及新竹市區涵洞、地下道牆面及公廁等多項公共設施，因遭塗鴉的設備、設施皆為新竹市政府資產，且該行為已引起軒然大波，網友們還封這名塗鴉客是「新竹市最神秘的人」。

▲「莊老二」塗鴉遍及新竹各角落。（圖／記者陳凱力翻攝）



為避免模仿效應及維護市容，新竹市警察局遂立即成立專案小組，立即清查並統整出全市遭塗鴉地點，展開地毯式調查，經監視器交叉比對後，警方鎖定一名20多歲的莊姓男子為涉案人。

莊嫌到案後坦承，因為無聊，才從3、4月開始，陸續在舊社橋下、南寮直銷中心旁、清大客運旁公廁、光復路2段某建物、花園街地下道、東大路地下道及站前廣場等處塗鴉噴漆留下「莊老一」字樣，網友把「一」誤看成「二」，自己就從「莊老一」變成「莊老二」。警方訊後依違反社會秩序維護法將莊嫌移送法辦。

▲網友上臉書社團《新竹爆料公社》詢問，並封他為「新竹最神秘的人」。（圖／翻攝新竹爆料公社）

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