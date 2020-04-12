鬍鬚張招牌遭塗鴉！　MAN味絡腮鬍造型變成「時尚潮男」

▲鬍鬚張府中店的招牌遭不明人士塗鴉，經典絡腮鬍造型被「剃掉」一半，一夕之間變成「時尚潮男」。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者陳珊珊／採訪報導

鬍鬚張府中店的招牌遭不明人士塗鴉，民眾熟悉的MAN味絡腮鬍造型，在一夕之間變了樣！去掉鬍子的鬍鬚張，成為網友們熱烈討論的話題，也使府中店外聚集許多拍照民眾，意外成為全新的打卡景點。

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▲鬍鬚張府中店的招牌在半夜遭人噴漆。（圖／翻攝自網路影片）

7日晚間，一名網友在社群平台分享惡作劇影片，只見影片中，3名黑衣男疑似已鎖定好目標，趁深夜開車前往鬍鬚張府中店，將車停好後，從車上拿出梯子忙著架梯，接著其中一名男子，手拿噴漆罐快速爬上階梯，開始往鬍鬚張的招牌噴漆，原本招牌上的大鬍子直接被去掉一半，讓白天路過的民眾誤以為換了新招牌。

▲▼民眾經過誤以為鬍鬚張換了新招牌，紛紛拿起手機拍照。（圖／記者張凱喨攝）

民眾表示，「我剛剛等公車的時候，發現鬍鬚張的招牌不太一樣，以為是店家換新招牌，其實這新造型還滿好看的」、「剛剛經過看到鬍鬚張的招牌好像怪怪的，仔細看才發現是剃了鬍子，還滿特別的，有韓劇男主角的感覺」、「我剛剛經過這裡看到很多人在拍照，還以為是什麼東西，原來是鬍鬚張的鬍子消失了，現在長這樣還滿潮的，有點像金鋼狼」。

▲鬍鬚張原本經典的絡腮鬍造型被「剃掉」一半。（圖／記者張凱喨攝）

鬍鬚張府中店的招牌遭黑衣男子噴漆，臉上經典的絡腮鬍被「剃掉」一半，原本粗曠MAN味爆棚的形象，瞬間變成「時尚潮男」，除了路過的民眾紛紛拿起手機拍照，也有許多民眾特地前來打卡，直呼好新奇！

▲鬍鬚張府中店外聚集許多拍照民眾。（圖／記者張凱喨攝）

特地前來朝聖的民眾說：「因為看到同學的打卡照片，覺得鬍鬚張的新造型滿有趣的，跟原本絡腮鬍的形象差很多，所以今天特地過來拍照」、「我看到朋友臉書的發文，覺得鬍鬚張的新招牌很特別、很潮，所以約朋友來這裡打卡，要跟『時尚潮男』合照」，有經過府中站的網友，不妨親臨現場朝聖。