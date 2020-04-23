鹿港深夜被畫10幅神秘大頭狗　塗鴉客被逮很生氣：我畫的是貓

▲鹿港塗鴉怪客在鹿港老街牆面及電信箱畫上神秘貓。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

發生在14日深夜鹿港老街沿線、電信箱等地被畫了10幅神秘大頭狗，po文一出網友大喊「超有才，其實畫的還不錯看」，但卻讓公所氣得急跳腳報警逮人，鹿港警連夜找到這名塗鴉怪客，身分也跟著曝光，原來他姓吳30歲是住在秀水鄉的藝術工作人員，他強調大家都猜錯了，其實不是狗，而是他自創的神秘貓圖案。

鹿港鎮公所也指出，原本以為只有這兩處牆壁，沒想到竟然是從中山路一直到鹿港老街都有看到，這樣的行為已經觸法，因此沿路蒐集商家的監視器，15日已經送給鹿港警方，希望能將這名塗鴉客找出來。

▲鹿港塗鴉怪客遭警方逮捕。

一切都來得太突然，吳男也說他真的沒有多想，只是當天深夜行經鹿港，因心血來潮突發奇想，認以自創神秘貓圖案噴漆於鹿港古鎮，必能為老街注入活水，故隨機塗鴉於鎮內建物希望引起民眾注意。

▲鹿港塗鴉怪客畫完還自拍。

吳男的隨興塗鴉舉動真的引起全台關注，但由於吳姓男子行為未經當事人同意而任意塗鴉，雖然吳男也說他願意將塗鴉圖案清洗乾淨，但違法事實明確，全案由鹿港警察分局依刑法毀損罪嫌將吳姓男子移送彰化地檢偵辦。

►絕美「粉紅牛奶色」快煮壺買一送一