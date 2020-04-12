竹市「水岸巡邏隊」成立　17公里海岸的移動小藍！警友會捐6部Gogoro

▲新竹市警局警友會捐贈6台Gogoro給市警局供水岸巡邏隊使用。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市警察局「水岸巡邏隊」陪你到天涯海角！近期新竹左岸成為熱門運動休憩景點，但少數民眾會圖方便而騎機車進入自行車道，為維護民眾安全，新竹市警察局獲新竹市警察之友會捐贈6部Gogoro電動機車，並成立「水岸巡邏隊」，加強取締並勸導闖入自行車道的違規機車，未來民眾看到水藍Gogoro行走於左岸間，就知道有警察同仁在此守護市民安全；清明連假試辦上路至今，已大幅減少違規情形。

▲新竹市警察局已正式公告明訂機車不得進入左岸及17公里自行車道。

新竹市政府近年積極串聯10公里的自行車綠廊與17公里海岸線，東起千甲空氣品質淨化區、柯子湖人工濕地，連結17公里海岸線，成為總長27公里綠色生態長廊的微笑水岸，其中左岸七大出入口打通後，成為民眾假日放風好去處。

新竹市警察局表示，時有發現機車騎士違規闖入自行車道，除了破壞該路面，也危害休憩民眾安全，經環保局與城銷處等業務單位，完成相關交通設施及道路範圍確認，正式公告明訂機車不得進入左岸及17公里自行車道。

日前新竹市警察之友會捐贈6部Gogoro電動機車，供員警在左岸執行巡邏勤務，同時能夠兼顧道安與環保車身設計成淺藍色系列，並印有「新竹市警察局」字樣，搭配員警深藍色制服，更顯亮眼出色。未來民眾看到水藍Gogoro行走於左岸間，就知道有警察同仁在此守護市民安全！

警察局表示，「水岸巡邏隊」員警平時巡邏勤務以日間為主，著重於假日人潮眾多時段，車隊已於清明連假正式上路，經數日勸導取締，已大幅減少違規情形，為市民營造安心的運動環境。未來也規劃以科技執法方式，建置攝影機，對於違規闖入自行車道之車輛逕行舉發。

警察局也在此呼籲市民朋友，享受這美好休憩空間的同時，切勿違規進入或行駛於自行車道，共同維護這條具有新竹市在地生態特色又安全舒適的海岸自行車道。若違規者，將依據「道路交通管理處罰條例」，處新臺幣600元至1800元以下罰鍰。

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