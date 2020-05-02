1968太「落漆」！陳時中坦言「還在測試期」需要改進

▲為避免民眾於防疫期間前往人潮擁擠熱區，行政院規劃藉由中華電信大數據資料進行各熱區人潮示警，並利用交通部高速公路局「高速公路1968」App提供民眾查詢。（圖／交通部提供）

記者李宜秦／台北報導

今天是五一連假第二天，全台國道路網大致順暢，北台灣車流稍多，國5則是逐漸湧入車潮。高公局1968 APP顯示，大溪老街、北投市場、竹子湖海芋園、淡水老街、台北市動物園、嘉義城隍廟市場等地人潮略多亮黃燈。流行疫情指揮中心表示，1968目前仍在測試期，須逐步檢討改善。

1968上路至今爭議不斷，新北市長侯友宜也表示，該平台資訊不夠完全，必須仰賴地方政府人力搭配使用。指揮中心指揮官陳時中表示，每一項新的科技在使用時，當然會有測試期，必須逐步檢討改進。

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陳時中表示，1968會根據地方意見修正，會越來越好，確實景點壅塞狀況依靠單一單位很難做完全，必須仰賴各地政府合作，重要的是個人如何注意，工具則是用來提醒。

陳時中指出，部分地方禁止發燒旅客進入則為勸導，不至於是攔車、攔路，到各地方本來都要量體溫，有發燒都會勸導不要入內，國人也會有認知，發燒不會想去玩，會想趕快就醫，相信禁止發燒者入內出發點是好的，只是程序需要更完備。

▲五一連假天氣晴，許多民眾外出踏青。（圖／記者李宜秦攝）

交通部表示，此次1968App人潮資訊是中華電信利用電信大數據技術估計200多個熱點人流，係透過基地台偵測現場多少人使用手機，再用市占率、民眾特性來推算現場人數。

交通部次長王國材表示，這幾天中央成立一九六八戰情室，景區由觀光局負責，地方夜市由警政署與地方政府協調，將相關即時現場資訊回報戰情室，掌握各熱區人潮，是否與燈號不符。經由中華電信、交通部、行政院資安處不斷討論，並進行現場人數與預估人數比較並校估，逐步讓1968App人潮資訊更準確。

王國材指出，中央流行疫情指揮中心也表示，「 出門散散心無妨，不要忘記戴口罩、保持社交距離」，做好防疫措施仍可以快樂出遊，並未阻止民眾出遊。