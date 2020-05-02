4採陰後確診！吉林爆1狡猾輸入病例　陸無症狀者增20人

▲大陸東北吉林省出現一經過五次採檢，前四次病毒核酸檢測呈陰性，卻在第五次轉陽的確診案例。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

據大陸國家衛健委最新公告，5月1日0—24時全國僅通報1境外輸入的新冠肺炎確診者，無本土案例，但新增無症狀感染者20例。值得注意的是，唯一一個境外輸入病例來自吉林省，為從俄羅斯返華的當地居民，在此之前，他曾經四度病毒核酸檢測結果為陰，卻在第五次時轉為陽性，被診斷為確診病例。

衛健委2日通告指出，5月1日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1例，為境外輸入病例；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外輸入疑似病例。

▲大陸疫情仍需審慎因應，除境外輸入風險外，本土無症狀患者仍在增加。（圖／路透）

與此同時，當日新增治愈出院病例43例，解除醫學觀察的密切接觸者650人，重症病例減少1例。目前，大陸境外輸入現有確診病例464例（含重症病例7例），現有疑似病例9例。累計確診病例1671例，累計治愈出院病例1207例，無死亡病例。

值得注意的是，在1日通報的吉林省新增1確診病例方面，為一名住在吉林市船營區、2003年出生的年輕男性，他在4月9日從俄羅斯首都莫斯科出發返華後，於4月11日、13日、23日和27日經海關、隔離觀察、解隔離前等過程，做了4次病毒核酸及血清抗體檢測，結果均為陰性。

直到5月1日，該男進行第5次核酸及血清抗體檢測，核酸檢測結果陽性，血清抗體陰性，轉送吉林市傳染病醫院後，肺部CT檢查有影像學改變，經吉林省、市專家組會診，診斷為確診病例。

無症狀感染者方面，1日大陸新增無症狀感染者20例（無境外輸入），無當日轉為確診病例。

整體而言，大陸現有確診病例557例（其中重症病例37例），累計治愈出院病例77685例，累計死亡病例4633例，累計報告確診病例82875例，現有疑似病例11例。香港特別行政區當前累計確診1039例（出院859例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院37例）。

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