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台中暴力幼兒園！女師「扯髮拖行4秒」伸手痛巴男童頭　冷血同事旁觀未阻止

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記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市南屯區一家知名私立幼兒園驚傳虐童，家屬在爆料公社曝光監視器畫面，一名女教師突然衝上前抓著孩子的頭髮拖行，接著還出手狠巴男童頭部；誇張的是，當時教室裡還有另名女教師目睹全程，但她卻未上前制止，恍若無事般繼續手邊的工作。這段長達44秒的監視器畫面曝光後，立即引起網友撻伐，台中市教育局也回應，該名導師確有不當管教情形，目前已停職調查中，後續市府也將前往幼兒園進行全面稽查。

▲▼台中市南屯區幼兒園驚爆虐童，教師粗魯扯髮、巴頭。（圖／翻攝爆料公社）

▲台中市南屯區幼兒園驚爆虐童，教師粗魯扯髮拖行男童長達4秒。（圖／翻攝爆料公社）

「真的很可惡！」家屬在爆料公社PO出監視器畫面，只見一名女教師怒氣沖沖朝著男童走去，二話不說伸手猛拉男童頭髮4秒，將他拖往教室角落。男童頭髮遭到老師拉扯，只能痛得腳步踉蹌跟著老師走到教室牆邊。當老師放手後，先是訓斥了男童一陣，接著突然伸手猛巴孩子頭部，力道之大導致男童當場頸部後仰、向後退了一步，接著雙方僵持數秒，老師二度伸手再巴頭，隨後轉身離開，留下錯愕的男童站在原地。

這誇張的暴行就發生在幼兒園的教室裡，一旁其他孩童目睹後嚇得不敢動作；更離譜的是，當時教室裡還有另名女教師，同樣目擊全程的她當下卻未出聲制止，而是裝作沒事繼續手邊的工作，甚至過程中還蹲下關心另名女童，對於男童遭到扯髮、巴頭一事視而不見。

家屬看到影片後痛斥，幼兒園起初還不願讓媽媽看監視器畫面，若不是媽媽揚言要報警，園方也不願播放這段暴力畫面，「難怪小朋友會不敢去上課，一個這麼可愛的孩子受到恐怖的對待，誰看到都會超生氣！」

畫面曝光後網友群起撻伐，痛斥「這種人真的不適合帶小朋友，看了就生氣」、「先不管小孩當下什麼情況，這樣粗魯抓頭髮、巴頭已經讓為人父母的抓狂了」、「另一個老師沒有勸阻，這是很常發生嗎？一定要追究，太可怕了！」

對此，台中市教育局表示，該名老師確實有不當管教幼兒情形，此案已由家防中心展開調查，該名教保員目前停職接受調查中，若認定違反兒權法，最高可處30萬元罰款，教育局也將同時通報為不適任教保服務員，不得於幼兒園服務。此外，教育局也指出，針對幼兒園負責人督導不周，市府將派員進行全面稽查，若有缺失，將依幼兒教育及照顧法開罰最高3萬元，絕不寬貸。

欸~妳過來一下！妳過來一下

▼女師兩度伸手痛巴男童頭部，一旁同事見狀並未制止。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼台中市南屯區幼兒園驚爆虐童，教師粗魯扯髮、巴頭。（圖／翻攝爆料公社）

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