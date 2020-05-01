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疫情衝擊百業哀！饒慶鈴送休閒農場超大禮　爭取獎勵金570萬

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▲▼台東縣長饒慶鈴前往布農部落休閒農場關心，同時宣布爭取到獎勵金的好消息。（圖／台東縣政府提供，下同）

▼台東縣長饒慶鈴前往布農部落休閒農場關心，同時宣布爭取到獎勵金的好消息。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

受新冠肺炎疫情影響，台東縣不只觀光旅宿業者受到嚴重衝擊，台東縣內5個休閒農場同樣面臨困境，來客數急速下降，生產的農特產品也乏人問津。台東縣長饒慶鈴1日上午前往布農部落休閒農場關心，同時帶來最即時的好消息，爭取到獎勵金572萬7千多元，做為農場場域改善及人力津貼。

▲▼台東縣長饒慶鈴前往布農部落休閒農場關心，同時宣布爭取到獎勵金的好消息。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣目前有東遊季、竹湖山居、卑南、大頭目及布農部落等5個休閒農場，針對休閒農場面臨疫情衝擊，經向中央爭取，共獲得5百72萬多元的振興經費補助，其中2百多萬元是用來改善休閒農場的軟硬體設施、3百69萬元則用來補助農場雇工需求。

對於農場現狀經營困難，饒慶鈴說，在跟中央農委會積極爭取下，今天帶來第一手的好消息，布農部落共獲得 212萬元的設備費及人事費，她希望這筆經費可以及時解決以農為本的休閒農場，可以降低疫情衝擊。

▲▼台東縣長饒慶鈴前往布農部落休閒農場關心，同時宣布爭取到獎勵金的好消息。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲農場轉攻宅經濟，推出有機蔬菜箱、炮仔雞宅配到府服務。

農場文產部長白玲屋表示，從今年初以來，來台東觀光、旅遊、休閒的遊客數，逐日逐月遞減，以往遊客絡繹不絕的布農部落，到現在幾乎停擺外，為賣掉生產的蔬菜、水果及農特產品，每周末開著貨車巡迴各教會義賣，路途遙遠非常辛苦，但白牧師總是「感謝大家購買布農農產，帶給我們祝福！」

饒慶鈴說，現在農場轉攻宅經濟，推出有機蔬菜箱、炮仔雞宅配到府服務，歡迎大家踴躍採購，還有蒜苗水餃、高麗菜水餃、剝皮辣椒燉雞、麻油雞及各式茶樹精油產產品，都非常具有台東特色，也歡迎民眾踴躍訂購。

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