疫情後陸網友最想去這！　武漢力壓北京、上海奪魁

▲武漢黃鶴樓將於4月29日恢復開放。（圖／翻攝自央視）

記者陳政錄／綜合報導

適逢五一假期來臨，「若新冠疫情結束後，你最想去哪個城市？」近日在陸網引起討論，有報告顯示，疫情最早的爆發地湖北省武漢市，在調查中力壓北京、重慶、上海，成為票選第一的城市，排名比疫情發生前還高了7位。

中國社科院旅遊研究中心等機構日前發布《新冠肺炎疫情下旅遊需求趨勢調研報告》。報告顯示，武漢成為疫情後網民最想去旅遊的城市，北京位列第二，其後依次是重慶、上海、廈門、杭州等。

▲武漢4月8日解除封城。（圖／路透社）

值得注意的是，在疫情發生前，大陸遊客最想去的前5個城市分別為北京、上海、重慶、深圳、成都，武漢僅列在第八；另以省分區分，湖北省也躍居疫情後最想去的省份第二名。

在該報告公開後，「#武漢成為疫情后網民最想去旅遊的城市#」話題迅速登上大陸社交平台微博的熱搜項目，閱讀量超過2.5億。報告指出，他們是透過2000餘萬條文本的大數據輿情分析、15163份有效問捲和多位受邀用戶線上1對1深度訪談，並藉助旅遊心理學和旅遊行為學相關理論，最終形成該報告。

中國社會科學院旅遊研究中心主任宋瑞指出，這份結果可以說飽含著大陸全國人民的深情，表達著大眾對「英雄的城市」的關切和支持。

►偷偷分享少女秘密！