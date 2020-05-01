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疫情助攻！蘋果iMessage和FaceTime　每日使用人次創歷史新高　

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▲蘋果手機iPhone上的FaceTime。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 疫情讓FaceTime使用人次創紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者李瑞瑾／綜合報導

蘋果首席執行長提姆．庫克（Tim Cook）在2020年第二季度的財報電話會議上表示，iMessage和FaceTime在新冠病毒（COVID-19）大流行期間，用戶每天使用次數都創下了新的歷史記錄。

外媒9to5mac指出，在疫情流行期間，大多數人都躲到了安全的環境當中，因此蘋果的iMessage和FaceTime服務記錄數量暴增其實不足為奇。

另外，庫克在電話會議中說道，由於來自「可靠來源」的精選COVID-19新聞，蘋果新聞在本季度達到每月1.25億用戶的紀錄。

庫克還指出，3月份發布的蘋果COVID-19過濾應用程式，已下載超過200萬次；而到電話會議為止，已有300萬不重複訪問者訪問了該程式的網頁版頁面。

針對2020年第二季度營運表現，庫克解釋蘋果的業務主要分為三個期間。他認為，前5周將是創紀錄的表現；中間五週則因中國大陸需求下降，使iPhone供應受到限制，但其它地方則維持穩定；至於最近3週，隨著新冠病毒在全球蔓延，iPhone和可穿戴設備，都有需求下降的壓力。

展望未來，庫克表示，他對蘋果的業務「具有高度信心」，並指出蘋果會以長期運營為目標。最終，庫克總結說，第二季雖然不是蘋果所期待的季度，但他從未如此為團隊感到驕傲。

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