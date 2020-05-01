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「看耳朵」挑好老公！網紅劉芒傳授祕訣　教妳找到可靠對象

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▲▼看耳相。（圖／翻攝自YouTube／劉芒）

▲劉芒根據多年觀察，教妳如何從「耳相」看出來對方是不是可靠的結婚對象。（圖／翻攝自YouTube／劉芒）

實習記者施怡妏／綜合報導

隨著通訊軟體越來越發達，許多人會利用交友軟體來尋找真命天子，但卻害怕遇到渣男，被玩弄情感，網紅劉芒日前在個人YouTube頻道上傳新影片，教大家「看耳朵」來分辨是否為可以結婚的好對象，憑藉著多年的收集以及觀察，分享給大家9種耳相的祕密。

萬一耳相不夠好，也不用太緊張，額相、鼻相、嘴相好，整體面相加在一起，分數是高的才是最重要的。劉芒也強調，「影片純屬娛樂性質，不要太走心」，拍攝影面的目的只是希望給大家一個參考的依據。

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一、摺耳貓
耳朵是翻折起來的形狀，人品和人格上會有點特殊，心裡面會有比較多偏激的想法。舉例來說，就像安眠書店內的主角Joe一樣。

二、耳殼很薄的人
耳殼薄的人個性比較容易被煽動，耳根子很軟，很容易被他人說服，可能會把房子拿去抵押借錢給朋友，如果朋友說下個月會還，他們會真的相信，因此被欺騙的機率很大。

▲▼挑老公看耳相。（圖／翻攝自YouTube／劉芒）

▲耳殼薄的人容易被煽動。（圖／翻攝自YouTube－劉芒頻道）

三、含珠的耳朵
耳垂是「福氣」的象徵，若是大的耳垂更加分，可以把福氣接住，一生中都會貴人不斷，如果天生容易遇到不如意的事情，只要跟著耳垂大的人走，保證好事連連。

四、耳輪
耳輪的輪廓立體3D的人，代表從小在媽媽的肚子裡就已經開始成長，耳朵也已經在發展。耳朵紋路越明顯，表示身體越健康，所謂的耳聰明目，就是眼睛跟耳朵的發育都很健全。有健康身體，兩人才有辦法走的更遠、更長。但如果耳朵輪廓平平的，那可能就要注意身體健康。

▲▼挑老公看耳相。（圖／翻攝自YouTube／劉芒）

▲耳輪的輪廓立體，代表身體健康。（圖／翻攝自YouTube－劉芒頻道）

五、招風耳
招風耳的人大多標新立異，很愛唱反調，或許可以把每一個節日都過的很有情調，過的很不一樣，但是大小事都喜歡跟別人不一樣，長期相處下來會覺得有點累，需要思考一下是否有辦法負荷得了。

六、翻耳
翻耳也就是耳朵的輪廓是向外突出的，這類型的人講不聽，講什麼都不會聽進去，沒有辦法溝通，沒有辦法交流，若是情商不夠高的人，很有可能會被活生生氣死。

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▲耳朵是翻耳的人，較聽不太進去他人給予的建議。（圖／翻攝自YouTube－劉芒頻道）

七、耳朵的高度
不管是太高還是太低都不夠好，最好的高度是剛好「齊眉」，這類型的人福氣大、有名望、智慧高。耳朵高於眉毛的人，容易受到長輩和上司的賞識，但是太心高氣昂不夠謙虛；若是耳朵比較低的話，要運氣沒運氣，要福氣沒匯聚。

八、耳朵的顏色
耳朵比臉還要白的人非常有才氣，若是潤白的話就是好耳朵中的好耳朵，但如果是灰白或是黃白的話，可能就是身體狀況欠佳；若是紅潤的耳朵，則代表富貴相，是超級好的耳朵，可以幸福的過完一生。

九、耳朵上的痣
耳廓上有痣代表長壽；耳輪上有痣的人聰明絕頂；耳垂有痣的人則是有錢的代表，無論是爸媽給的，自己賺來的，還是天上掉下來的，通通都有可能；耳背有痣則是孝順的代表。

▲▼挑老公看耳相。（圖／翻攝自YouTube／劉芒）

▲耳垂上有痣，是有錢的象徵。（圖／翻攝自YouTube－劉芒頻道）

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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