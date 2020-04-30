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勇警離世302天！客廳放「最愛的老虎茶壺」…母哽咽：感覺他活在我們身邊

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記者吳奕靖、許宥孺、陳羿妏／嘉義報導

鐵路勇警李承翰2019年7月3日於火車上遭逃票的鄭姓男子持刀捅死，嘉義地院30日以鄭男「精神問題」為由判其無罪。對此，李承翰雙親無法接受這項事實，直呼聽完之後「心很痛，全身無力」，而李承翰離開的302天，家中仍隨處能見到父母對兒子的思念之情，李承翰最愛的「老虎茶壺」依舊擺放在桌上，李母說這樣才會感覺到「他依然活在我們身邊」。

▲李承翰父母30日下午受訪，對於無罪判決直呼心很痛。（圖／記者許宥孺攝）

▲李承翰父母30日下午受訪，對於無罪判決直呼「心很痛」。（圖／記者許宥孺攝，下同）

25歲的李承翰是家中的獨子，雙親聽完無罪判決後，難過的情緒全寫在臉上，哽咽表示「這麼好、那麼乖的兒子就這樣沒了，這樣的判決誰以後還敢做警察」，李母提到每一次開庭其實內心都很煎熬，自己只去過一次，其他都是由丈夫代為出庭，因為只要去到法庭，當天晚上絕對會整夜睡不著，不過兩老這樣來來回回去了那麼多次，至少應該要無期徒刑「關起來就不會危害社會」，結果卻換來「鄭嫌無罪」，李母激動表示，當時提到交保金額時，鄭嫌還回「不是10萬怎麼變成50萬」，認為鄭嫌意識根本非常清楚，還提到「鄭嫌都沒致歉過」。

▲李承翰父母30日下午受訪，對於無罪判決直呼心很痛。（圖／記者許宥孺攝）

▲李承翰最愛的老虎茶壺，仍擺放於客廳桌上。

然而，李承翰家中仍處處擺放著李的最愛，李母提到，家裡的客廳選擇繼續擺放兒子最喜歡的「老虎茶壺」，是因為每當兒子回到家中，就會坐在客廳用它泡茶，擺著可以感受到「 他（李承翰）還活在我們身邊」，反而不會觸景傷情，李母還說，見到兒子回家，絕對會煮香魚、虱目魚料理，如今只能在晚上與李父兩人坐在客廳看電視思念兒子了，講完雙親以手拭淚，神情令人相當不捨。

▲李承翰父母30日下午受訪，對於無罪判決直呼心很痛。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼友人製作李承翰紀念冊，字句都傳達思念之情。

▲李承翰父母30日下午受訪，對於無罪判決直呼心很痛。（圖／記者許宥孺攝）

李承翰家中也留有友人製作的紀念冊、帆布袋等紀念物品，其中紀念冊上更是留著友人們、警局同事們滿滿的思念之情，以及李承翰的燦笑畫面，同時也希望能夠安慰李的雙親「承翰去旅行了，在另一個世界守護著大家」。

▲李承翰父母30日下午受訪，對於無罪判決直呼心很痛。（圖／記者許宥孺攝）

▲李承翰人像帆布袋。

鐵路警察局高雄分局長陳順和今天也前往李家慰問，並發表2點對無罪判決結果的看法。第一， 對於這樣的宣判，無法接受跟家屬心情一樣悲痛、無奈、遺憾；第二， 支持檢察官上訴，會替家屬聘請律師上訴到底，捍衛警察執法尊嚴和安全。

▲李承翰父母30日下午受訪，對於無罪判決直呼心很痛。（圖／記者許宥孺攝）

▲鐵路警察局高雄分局長陳順和前往李家慰問。

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