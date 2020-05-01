敦睦艦隊5/3隔離期滿！接觸者採檢482人「4人檢驗中」

▲海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內發生敦睦艦隊染疫事件以後，已經有31名磐石艦官兵確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，敦睦艦隊相關接觸者移動有584人居家隔離，採檢482人，其中478人為陰性，還有4名檢驗中。莊人祥指出，敦睦艦隊官兵5月3日隔離期滿，當日會針對全員再一次採檢，如果順利最快4日可以出關。

中央流行疫情指揮中心今(1)日表示，國內今日無新增確診病例；目前累積確診429例，分別為343例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，324人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

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有關敦睦艦隊(磐石艦)群聚事件，截至目前掌握接觸者共1,995人，其中584人為居家隔離對象，已採檢482人，478人為陰性，其餘檢驗中；1,411人為自主健康管理對象。

敦睦艦隊3艦700餘人目前在集中檢疫所隔離中，預計5月3日期滿。陳時中日前表示，對此案較為慎重，14天期滿必須再採檢一次，如果出現陽性個案除送醫，剩下人員還需多留一天、再採一次，才會解除隔離。

莊人祥表示，5月3日上午就會進行全員採檢，力拚晚間讓結果出爐，如果都是陰性，最快4日可以離開檢疫所出關。