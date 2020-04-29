美國「零號病人」自清是謠言！　陰謀論網紅龜縮...刪除指控影片

▲美國網紅韋伯指出，女軍人貝納西是「零號患者」，將病毒帶到武漢。（圖／翻攝 第七屆世界軍運會官網）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情在全球爆發後，有關病毒起源以及誰是「零號病人」的猜測，不段在中外各種媒體出現，甚至出現無辜受害者。根據大陸媒體中國經濟網報導，一名美軍預備役女軍人瑪特捷•貝納西（Maatje Benassi）被認為是「零號患者」，將病毒帶到武漢，結果，這樣謠言讓當事人，天天活在恐懼之中。

該報引述英國《每日郵報》28日報導，貝納西不只美國陸軍預備役軍人，職業自行車手、美軍自行車隊創隊成員之一，也是兩個孩子的母親，目前在維吉尼亞州的貝爾沃特堡（Fort Belvoir）軍事基地工作。她的丈夫馬特是前空軍軍官，擔任五角大廈空軍的文職雇員。近日，他們一家人卻飽受流言困擾。

去年十月，美國派出幾百名軍人去武漢參加軍運會，貝納西身為代表之一，在比賽途中摔斷肋骨，造成腦震盪，住進武漢當地的醫院。結果，她的這段經歷變成「零號病人」陰謀論的發展源頭。

▲當事人上CNN澄清自己不是「零號病人」後，陰謀論主角韋伯立刻刪除影片 。（圖／翻攝YouTube George Webb個人網站）

中國經濟網進一步指出，這陰謀論並非源自大陸，是一名美國的自媒體記者韋伯（George Webb），同時也是YouTube網紅，擁有快10萬粉絲。2017年，他謊報有一艘貨船疑似有炸彈，導致附近的港口短暫封閉，事後證實子虛烏有，韋伯被列為有前科的陰謀論網紅。

疫情爆發後，韋伯又對外發布一則影片，指出52歲貝納西就是把病毒帶來武漢「零號病人」，甚至公布對方私人資料。結果，影片迅速被傳開，獲得2700多萬網友觀看。直到美國有線電視新聞網（CNN）27日訪問貝納西，真相開始大白。

貝納西表示，「每天都受到各種騷擾，甚至有人把她的住址放到網上流傳， Google搜尋自己的名字，就會顯示『零號病人』。」這樣日子過得十分痛苦。實際上，她和丈夫從未感染新冠肺炎病毒，也沒有過任何相關的症狀。

該怎麼阻止一？。貝納西受訪時強調，「希望大家別再騷擾我了，因為這是網路暴力，已經失控。」詭異的是，當貝納西站出來澄清後，原先指控她是「零號病人」的陰謀論影片，已經在韋伯個人YouTube網站上刪除。

