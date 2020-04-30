▲ 太平溪右岸馬蘭橋至南迴鐵路橋段改建，工程2021年底完成。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府建設處目前正辦理太平溪右岸水防道路台東卑南一路通計畫，由新豐里橋一路通往太平橋全長9.5公里，縣長饒慶鈴30日前往視察計畫辦理情形，並希望建設處能夠多向沿線住戶或商家溝通說明，縣府也會以工程設計等方式來解除鄉親的疑慮。

饒慶鈴前王在南王橋右岸橋頭視察，並由建設處長許瑞貴說明一路通辦理情形，今年二月宣布台東卑南一路通計畫之大豐縱谷一路通，原定由太平溪右岸新豐里橋至馬蘭橋後過橋走太平溪左岸東49-1通往縱谷。目前新豐里橋至中華路豐里橋段右岸水防道路改善650公尺已辦二次設計地方說明會，依民眾反應意見修正調整工程預算3,500萬元，預定5月上網發包，工程預定明年春節前完成。康樂橋至第一鐵路橋段全長1.05公里，今年辦理用地取得，預定明年辦理工程。

針對預定辦理道路路段沿線居民及商家擔心未來開通後，砂石車等大型車輛呼嘯通過，恐造成噪音或居家安全，饒慶鈴指出，台東卑南一路通計畫屬於社區、部落的聯繫道路，而非過境道路，請建設處再與沿線住戶或商家多溝通說明外，縣府也會以工程設計等方式來解除鄉親的疑慮。



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