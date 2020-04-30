荷蘭更名「在台辦事處」　大陸外交部正面回應了…

▲荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德27日宣布，即日起將名稱從「荷蘭貿易暨投資辦事處」簡化為「荷蘭在台辦事處」。（圖／外交部提供）

記者鄭思楠／綜合報導

荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德27日宣布將在台辦事處改名為「荷蘭在台辦事處」（Netherlands Office Taipei）。對此，大陸外交部發言人耿爽（30）日回應，「要求荷方切實恪守一個中國原則，妥善處理涉台問題，糾正錯誤做法，以實際行動來維護兩國關係大局。」

耿爽表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分；中國堅決反對建交國同台灣發展任何形式的官方關係或者設立任何官方機構，這一立場是一貫和明確的。」

此前，中國駐荷蘭大使館28日做出回應，對此事相當不滿，表達嚴重關切，已與荷蘭外交部聯繫，要求荷方作出澄清，並向對方提出嚴正交涉。

▲荷蘭駐台機構更名「荷蘭在台辦事處」。（圖／翻攝自Facebook／NetherlandsOffice）

中國駐荷蘭大使館強調，台灣問題涉及中方核心利益，堅持一個中國原則是發展中荷關係的政治基礎；中方敦促荷方切實恪守堅持一個中國原則的承諾，妥善處理涉台問題，以實際行動維護中荷關係健康穩定發展。

對於改名的原因，紀維德表示，過去辦事處的業務，這幾年擴展許多新領域，將過去名稱「荷蘭貿易暨投資辦事處」（Netherlands Trade & Investment Office）簡化為「荷蘭在台辦事處」（Netherlands Office Taipei），省略「貿易暨投資」等字，「少一點、多很多」，辦事處也配合荷蘭改變全球識別形象，發表專屬的識別標誌、更新網站。

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