環保署疫情間沒作為遭諷「自我隔離3個月」　環團怒提20項綠色振興

▲綠色和平諷環保署疫情紓困階段自我隔離。（圖／綠色和平提供）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情重創經濟，綠色和平今（30日）到環保署大門放置數十顆台灣烏心石，並遞交20項綠色振興建議，直指各部會都積極研擬紓困與振興方案，環保署至今卻無積極作為，要求將環境永續準則導入各部會振興措施。

綠色和平專案主任張皪心指出，環保署在疫情期間像是從行政院團隊中「自主隔離」3個月，錯失在紓困階段達到保護環境的責任，振興階段更不該繼續缺席，否則將浪費台灣在疫情期間自全球贏來的尊重。

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▲綠色和平提20項綠色振興建議。（圖／綠色和平提供）



綠色和平表示，行政院規劃，超過1兆元的紓困措施已陸續上路，將考慮在連續7天無確診後推出產業振興方案。相較各部會積極規劃紓困振興方案，環保署不僅沒參與抗疫超前部署，也未提出綠色紓困方向，更延遲原定於3月進行的《溫室氣體減量與管理法》修法，目前只規劃於年底前提出修法，難以趕上2021年開始實施的第二階段減少溫室氣體排放。

張皪心批評，環保署延後修法的決定，將會拖延台灣應對氣候危機的各項時程，要求環保署盡快提出修法方向，並充分與社會及立法院討論，積極爭取在今年內完成立法。綠色和平認為，疫情嚴峻時期，環保署坦承沒有提出綠色紓困方案，對於振興措施，環保署長張子敬更只說「適當的時機會放進來」，缺乏作為環境保護事務最高主管機關應有的職責。

▲▼ 綠色和平批環保署錯失在紓困階段達到保護環境的責任。（圖／綠色和平提供）



綠色和平提到，環保署同時也放寬對於餐飲、百貨業的減塑要求，危及過去幾年的減塑成效。對比歐盟13國環境部部長已公開呼籲歐盟以「綠色政綱」作為振興計畫的綱要，韓國日前也宣布「綠色新政」，宣示未來更積極的減碳目標。因此，號召行動者在環保署大門外放置樹苗，並送上以下20項綠色振興建議。

綠色和平遞交的20項綠色振興建議，包含大眾運輸及各縣市公共自行車免費、為餐飲業者提供補助購置清洗消毒設備以減用一次性餐具、擴大現有低碳永續家園貸款專案額度與申貸對象、發行綠色債券等，涵蓋環保署業務管轄及可與其他行政部門合作的方案。