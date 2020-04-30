苗栗民宅大火！疑充電器爆炸起火燃燒　2民宅付之一炬

▲苗栗縣竹南鎮1處民宅，疑似充電器爆炸燃燒，熊熊火光從2樓竄出，所幸無人傷亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮30日上午傳出民宅火警，1棟2戶緊連的透天厝，疑似充電器爆炸起火燃燒，火勢從2樓竄出；苗栗縣消防局出動3個分隊前往灌救，花了不到1個小時就將火勢撲滅，但2戶的2樓都被燒得焦黑，所幸屋內民眾及時逃出，無人受困。

苗栗縣消防局表示，30日早上7時36分接獲民眾報案，指稱在竹南鎮公館里有民宅冒出濃濃黑煙；消防局立即派遣頭份、竹南、造橋3個分隊共10車23人前往灌救；人員抵達時2樓竄出熊熊火舌，加上3樓為鐵皮加蓋，火勢一發不可收拾，消防人員共花了不到1個小時就將火勢撲滅，但2戶緊連的民宅2、3樓都燒成焦黑一片。

▲▼火勢將2、3樓燒成焦黑一片，面對這突如其來的意外，女主人難過的坐在一旁掩面不語。（圖／記者黃孟珍攝）

屋主表示，這棟透天厝是有2戶緊連的房子，原本是和弟弟1人1戶居住；怎料就在早上7點多時，突然聽到「碰」的一聲，接著就聞到濃濃煙味；驚覺不妙後，顧不得正在如廁的妻子，大聲驚呼快逃，才跑到外面沒多久2樓就竄出火舌，看到房子變成這樣，也不知道該怎麼辦；屋主妻子面對燒成焦黑的房子，更是難過的掩面不發一語。至於詳細起火原因，正在調查中。

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