4檢察官大動員「約談工人、店長10人」　追查錢櫃5死5消防設備全關！

記者劉昌松、張君豪、許力方／台北報導

台北市KTV錢櫃林森店大火釀5死，消防隊直指，錢櫃5項消防設備全關，包括排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統，初判是電梯施工人員關閉開關釀禍，「是嚴重的人為疏失」。對此，台北地檢署4檢察官成立專案小組調查，分頭相驗後，至少約談10人，分別為包商9名工人、店長，錢櫃業者和工人均到案，若涉及疏失，稍晚將移送北檢複訊。

台北市消防大隊第三大隊長王證雄指出，錢櫃7、8、9樓仍在營業，但5項消防設備卻全部關閉，包括排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統，大樓的防火系統是每層樓都有設置，需逐層關閉防火系統的開關，初判可能是電梯施工人員擔心引發警報，關閉開關釀禍，「這是嚴重的人為疏失，也絕對違法，相關單位絕對會究責」。

王證雄表示，雖然錢櫃電梯動工有向市政府申請，但並未向建管處、消防局等申報施工安全計畫，5樓電梯施工的隔間更形成一個密閉空間，導致火煙從電梯井、附屬管道間擴散釀災。

對此，施工工人則喊冤，「我看到的時候火已經很大了啦！我在5樓大叫！」直指起火點在對角落，跟施工處完全不一樣。

對此，台北地檢署已迅速指派主任檢察官張智堯，帶同黃筵銘、高文政、朱家蓉、林希鴻等4位檢察官組成專案小組，指揮中山分局、鑑識中心、消防局火調科等相關人員，分別調查火災以及蒐證、相驗、訊問相關人員究責。目前4組檢察官分赴3間醫院和中山分局，加強作業速度。

台北地檢署督導之財團法人犯罪被害人保護協會台灣台北分會亦於第一時間派員慰問並協助死者家屬，迅速提供家屬法律及心理層面之協助，給予家屬即時關懷協助，以撫慰並陪伴家屬， 發揮柔性司法保護之功能。