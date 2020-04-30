台科大學生設計珊瑚復育系統、河道生態補丁　獲德國iF設計獎

▲台科大建築系三組學生作品獲德國iF設計新秀獎。（圖右起）龔照峻、謝宗穎、葉芷婷 。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

隨著全球暖化與氣候變遷，越來越多生態環境問題產生，台科大建築系學生針對環境議題，分別設計幫助珊瑚復育的「珊瑚共生復育系統」、乾旱地區建築牆面集水裝置「仿生呼吸帷幕」、有助河道防洪的「生態補丁」，三件作品獲德國iF設計新秀獎Winner獎肯定。



德國iF設計新秀獎今年依據聯合國「永續發展目標」作為參賽主題，鼓勵年輕學子針對環境永續議題提出設計構想，共同解決環境問題。台科大校長廖慶榮表示，台科大學生積極關心公共議題，透過創新設計解決人們生活上的需求，同時友善地球環境，為求作品的務實可行性，同學透過建模模擬實際情形，提出的設計兼具實務性與創意。



獲獎作品「珊瑚共生復育系統」為模組化的珊瑚與共生藻修復系統，由台科大建築所學生謝宗穎、黃宣庭共同設計，將死掉的珊瑚咕咾石重新再利用，製成可自由組裝的珊瑚生態廊道，不受海底地形影響，讓珊瑚與藻類共生其中，幫助珊瑚復育。





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▲「珊瑚共生復育系統(RE-HABITAT)」為模組化的珊瑚與共生藻修復系統。（圖／台灣科技大學提供）

謝宗穎表示，珊瑚白化問題相當嚴重，尤其藻類對海水溫度敏感，海水溫度上升會使藻類離開，進而造成珊瑚白化，「珊瑚共生復育系統」可以讓藻類附著，延長珊瑚跟藻類的共生時間。



另一件獲獎作品「仿生呼吸帷幕」是為乾旱地區設計可以集水的建築表皮，由台科大建築系龔照峻、蔡沛淇設計，作品靈感來自仙人掌等乾旱地帶植物的葉子，利用環境日夜溫差大，清晨容易起霧的特點，透過建築表皮的網狀結構讓水份附著表面，再沿著帷幕往下匯集，最終轉化為生活用水。

▲「仿生呼吸帷幕(Architexture)」是為乾旱地區設計可以集水的建築表皮。（圖／台灣科技大學提供）



龔照峻表示，作品是模仿植物行為應用在產品上，透過數位建模轉化植物葉子造型為建築表皮，前期投入許多時間研究植物與氣候的資料，期待可應用在美洲、非洲、澳洲等乾旱地區，用簡單的方式提供乾淨用水。



作品「生態補丁」由台科大建築系葉芷婷設計，提出以自然的土壤及植栽取代人工河堤，可順著河川流動停留在河道的侵蝕面，像補丁一般填補河道，以自然防洪設計達到自然修復，同時增加生物棲息地。

▲「生態補丁(Ecological Band-Aid)」以自然防洪設計達到自然修復。（圖／台灣科技大學提供）

