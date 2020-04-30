全家福照曝！沙鹿男殺妻1死1命危…2稚兒哭喊「媽媽」　她曾放閃：都你寵我

▲夫妻倆臉書有許多全家福的甜蜜合照，時常出遊打卡。（圖／翻攝當事人臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

台中沙鹿一名李姓男子持水果刀狂刺呂姓妻子10多刀，見警方到來又自戕，造成他命危、她送醫不治，且兩名稚子疑似目睹爸爸行兇過程，嚇得嚎啕大哭。而夫妻倆臉書都是全家福的和樂照片，女方曾甜蜜放閃，「這樣的男人怎能流落在外，我當然要先預定，才能夠這樣幸福一輩子啊。」死者娘家鄰居聽聞悲劇後非常驚訝，直言夫妻倆感情很好，「到底是為了什麼大事情？」而男方為何行兇還有待釐清。

據了解，李男（31歲）與呂女（29歲）育有5歲及2歲的兒子，李任職於「股王」上市公司，擁有不錯的薪水，一家人住在位於沙鹿區某社區、要價1000多萬元的4層樓透天厝。據鄰居透露，夫妻倆平時感情不錯，外出見到人也都會笑著打招呼，從沒聽過兩人之間發生爭吵，豈料竟發生憾事，看見救護車將呂抬進車時，已雙手垂放、路面充滿血跡，相當可怕。

▲▼夫妻倆時常帶小孩出遊，看得出來感情很好。（圖／翻攝當事人臉書）

▼夫妻倆時常帶小孩出遊，看得出來感情很好。（圖／翻攝當事人臉書）

警方29日凌晨1時許獲報到場時，從窗外看見李男持水果刀作勢攻擊，立刻破窗而入。李見警方到來，激動地又往自己腹部刺去，讓員警緊急以辣椒水制止，並通知救護車將雙方送醫急救。2名年幼的兒子疑目擊過程，被呂女娘家帶走時不斷哭喊「媽媽」、「媽媽」，受到嚴重驚嚇。

夫妻倆分送至童綜合及光田醫院搶救，李男左頸、雙手掌、腹部皆有穿刺傷，腸子外露，緊急送開刀房手術，送至加護病房，生命跡象仍不穩定，由警方派員戒護中。呂女到院時創傷性休克，醫師診視為創傷性氣血胸伴有開放性傷口、器官損傷、全身多處撕裂傷，緊急搶救逾1小時仍不治。

據悉，李男和呂女大學時就認識，交往6年在2014年結婚。當時呂在臉書甜蜜發文，「謝謝身邊有一個如此貼心愛我的你，在一起6年來，一直都是你在寵著我、讓著我，才使我現在如此無法無天。你總是不輕易說出甜言蜜語，但卻總是默默的在為我付出，有你在我身邊真的是很幸福的一件事。所以這樣的男人怎能流落在外，我當然要先預定，才能夠這樣幸福一輩子啊…我只是先把握了一個好男人啦。」

而夫妻倆的臉書也有許多全家福的甜蜜合照，時常出遊打卡，未料如今發生人倫悲劇。死者娘家鄰居得知後驚訝地說，夫妻倆感情很好，不會有感情狀況，「到底是為了什麼大事情？」由於李男目前仍在加護病房觀察，尚無法問訊；警方待其狀況許可，將進一步調查釐清事發原因及經過。

▼李男和兒子的合照。（圖／翻攝當事人臉書）

▼夫妻倆當朋友的伴郎、伴娘。（圖／翻攝當事人臉書）



▼一家人住在位於沙鹿區某社區、要價1000多萬元的4層樓透天厝。（圖／民眾提供）