迴旋的思緒：藝術家Wolfgang Flad以雕塑創造永恆

「把握時間，掌握方向」，但藝術並非一板一眼的呈現，德國當代藝術家Wolfgang Flad的創作生活，可說是順應某種規律而愉悅的節奏前行。他固定每天早上10點起床，習慣同時進行多件作品，因為他的雕塑基本上是用固定的媒材，無論是打紙漿、上漆、打模⋯⋯都使他得心應手，一次照顧數件作品，如同樹木生長般，一批一批地長出不同風貌。

製作那些彷彿動物骸骨的立體雕塑，Flad會先把初步構想畫成草圖，架構出輪廓，之後就順其自由發揮。它們猶如有機形體慢慢生長，但最後會長成什麼樣子，就連藝術家也無法一開始就百分之百確定。

但那些流動形的浮雕就不同了，Flad做這系列浮雕會先噴漆，上了七、八層漆之後，再集中大量精力，專心地刻出精準的線條。相較之下，在木板上的刻痕就像畫筆在平面上描繪，基本上是把腦海裡的畫面，像書寫一樣刻印到現實之中。

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無論如何，Wolfgang Flad的「Everything Flows」（生生不息）全系列作品，可說它們代表著同一件事，他坦言，每一個作品都屬於自己的一部分。這些創作形式或概念，皆代表創作者的觀察與心念，包括他如何看待與感受這個世界，所以每一件作品都帶有他的能量、專注度、律動感，甚至是他當下的價值觀，藉由作品，他把這一切記錄並濃縮到作品之中。

圖片來源／Bluerider ART

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