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阿兵哥約國中妹摩鐵壞壞～「指定超猥褻Pose」讓他爽拍！圖PO網下場曝

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▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲軍人張男日前在臉書認識15歲少女花花後，不僅多次邀她至摩鐵發生關係，還將花花性愛照上傳至網路相簿。（圖／翻攝pakutaso）

記者徐愷昕／宜蘭報導

現役軍人張姓男子透過臉書認識1名15歲少女花花（化名），期間他明知花花還未成年，仍多次將她帶至摩鐵壞壞，甚至還會要求花花擺出自慰等猥褻、裸露的動作，拿手機拍下後再私自上傳網路相簿供人觀覽。警方發現照片後趕緊循線追查，速將張男移送法辦，法院依妨害性自主罪判處有期徒刑2年10月。

2018年時為現役軍人的張男（已於2018年6月17退役），在同年3、4月間透過臉書認識了15歲少女花花，2人相談甚歡幾個月後，6月中某日張男與花花相約宜蘭羅東高商附近見面，一同開車前去台北市一地下停車場，2人在車內發生關係，隨後返程途中，張男再次克制不住己慾，在車上又與花花激戰了一次。

接下來7月至9月間，張男又陸續邀約花花一起去宜蘭、台北等處摩鐵發生性行為，前後加總一共3次，而每次張男除了會要求花花替自己口交外，還會指使花花裸露身體擺出自慰、猥褻的動作，好讓他方便以手機拍攝下來留存。2019年6月5日前某日，張男使用手機將花花的性愛照片上傳至一個網路相簿平台，供不特定人觀覽。

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲軍人張男日前在臉書認識15歲少女花花後，不僅多次邀她至摩鐵發生關係，還將花花性愛照上傳至網路相簿。（圖／翻攝pakutaso）

警方發現照片再網上流傳後，循線持搜索票前往張男住處搜索，當場扣得HTC牌手機1支、SIM卡1張、電腦主機1台、情趣用品1套及情趣用針筒1支等物，迅速將他移送法辦。

法院審理時張男坦承犯行，法官認為他明知花花仍未成年，前後與她發生關係4次，已嚴重影響花花身心發展，但考量他犯後坦承犯行，無任何前科紀錄，目前擔任保全工作，依「對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交」共4罪各處有期徒刑10月，又「拍攝少年為猥褻行為之電子訊號」共3罪各處有期徒刑1年，以及「網際網路供人觀覽少年為猥褻行為之電子訊號罪」處有期徒刑1年，合併應執行2年10月。

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