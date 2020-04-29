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Google披露蘋果Image I/O零點擊漏洞　現已修復

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▲▼ APPLE 蘋果 。（圖／路透社）

▲蘋果Image I / O被發現漏洞。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

多媒體處理元件可說是當今最危險的攻擊面之一，Google Project Zero專案研究人員Samuel Groß周二（28日）發布報告揭露了蘋果Image I / O（影像輸入／輸出）漏洞，這些漏洞很可能成為零點擊（Zero-Click）的攻擊向量。

據《ZDNet》報導，Project Zero團隊研究了蘋果設備中Image I / O，其為所有蘋果作業系統中用於解析及處理圖像文件的架構，與iOS、macOS、watchOS及tvOS一同提供，大多數App都依靠其來處理圖像詮釋資料（metadata）。由於Image I / O在整個蘋果App生態系統中發揮著核心作用，因此可說是個危險的攻擊面。

Samuel Groß在報告中表示，他們利用一種稱作模糊測試（fuzzing）的軟體測試技術來測試Image I / O如何處理格式錯誤的圖像文件，並成功找到了6個漏洞，另有8個OpenEXR漏洞，即蘋果向第三方公開的高動態範圍（HDR）圖像文件格式框架。報告中指出，某些漏洞可被利用來進行遠端程式碼執行（RCE）。

目前上述Bug都已修復。其中6個Image I / O Bug已陸續於1月及4月的安全更新中修復，而OpenEXR Bug則在v2.4.1中修復。

《ZDNet》指出，從攻擊者角度來看，多媒體處理元件中的Bug是個相當理想的攻擊面，攻擊者僅需將格式錯誤的多媒體文件發送至設備，等該文件備處理並利用程式碼觸發即可。

畢竟多媒體已成為用戶間最常見的互動之一，攻擊者只要將惡意程式碼隱藏在簡訊（SMS）、電子郵件或即時通訊（IM）內容中即可輕鬆展開攻擊，且不易引起警示。

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