　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

吃中餐「大桌菜」風險多！陸醫推「分菜」用餐：不做就是疾病前裸奔

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲過年,團圓,拜訪,親戚,年夜飯,拜年,新年,慶祝,吃飯,春節,圍爐,示意圖。（圖／CFP）

▲中餐大多以「大桌菜」方式用餐。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中餐大部分都是以「大桌菜」的方式用餐，較少以「分餐」（分菜）的形式用餐，無形中也成為了疾病可能傳播的途徑之一。上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏29日表示，從流行病學角度來看，「分餐制」的意義是非常重要的，他見不得「混在一塊」的吃法，「一起吃飯用一個筷子夾菜、喝酒，你看到的是杯子、筷子，我看到的全是病菌。」

▼張文宏認為「分餐」對防疫非常重要。（圖／翻攝復旦大學）

▲▼張文宏。（圖／翻攝自）

張文宏在出席「健康餐飲新時尚」論壇時指出，不是說吃中餐都是「夥」在一塊吃的，中餐也分餐，就看如何看待這個事情，「無論在家庭還是在外，分餐制對阻擋疾病的傳播有著非常重要的意義。」

張文宏認為，「分餐制」不是願不願意的問題，而是就是要做，「不分餐，在疾病面前，就是裸奔，不做就要承擔後果！」

張文宏提到，大多數飯店都會提供公筷公勺，大家要養成一個習慣「麻煩」別人，提供公筷公勺，在家裡，家人在一起熱熱鬧鬧的，大家要用公筷夾菜放到自己碗裡，「拿自己的筷子給別人夾菜曾是好客的體現，但以後一定記住拿公筷公勺給別人夾菜，這也是對他人的尊重。」

張文宏還說，「大家應該最大程度做到，一起吃飯時稍微坐遠一點，實行分餐制，這是一定要做到的。」

復旦大學上海醫學院副院長吳凡也說，難以說服老人分餐主要在於習慣，以及家庭親情氛圍，不過習慣是可以改變的，「用公筷給老人夾菜其實是不影響吃飯氛圍的，最影響氛圍的其實是看手機，年輕人可以漸漸告訴老年人，這是一種新時尚。」

▼新冠肺炎傳染力強，與感染者短暫接觸就可能染病。（圖／路透社）

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

ET快訊
羅志祥乾爹說話了！徐乃麟嗆「小模跳出蹭光環」：小豬要翻身蠻辛
台中殺妻男在「股王」上班擁豪宅！狂刺老婆十多刀..鄰居：感情
周揚青閨密嗆小豬：和你沒完！　揭密同為富千金「驚人背景起底」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸低風險區返京「免觀察」　嚴控境外人員「14+7雙重隔離」

吃中餐「大桌菜」風險多！陸醫推「分菜」用餐：不做就是疾病前裸奔

上海李強視訊馬斯克　盼特斯拉工廠二期建設加速

「零號病人」如何追蹤？　陸專家：任務艱鉅、難認定感染時間

二期人體試驗完成注射！陸疫苗專家陳薇：一開始招志願者「心裡沒底」

陸頒「摩天樓禁令」　住建部：一般不得新建500公尺以上建築

不忍了！央視連2天反擊　銳評：蓬佩奧「已經突破作人的底線」

一輩子存下42萬　孫子玩遊戲「不到一個月」全花光！70歲老人崩潰了

上周突然進京　習浙江舊部、遼寧省長唐一軍任司法部部長

陸31省市首季GDP　僅西藏「正成長」湖北驟降39.2%

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

融化！阿金「緊抱小被被」滾動　露幸福臉萌暈網：快抱緊處理❤

李宣榕被爆33年母胎單身　「過世爸爸」來不及聽到新作品...秒淚崩

躲浴室、濕毛巾摀口鼻超母湯！　HowHow宣導火災逃生觀念破迷思

陸低風險區返京「免觀察」　嚴控境外人員「14+7雙重隔離」

吃中餐「大桌菜」風險多！陸醫推「分菜」用餐：不做就是疾病前裸奔

上海李強視訊馬斯克　盼特斯拉工廠二期建設加速

「零號病人」如何追蹤？　陸專家：任務艱鉅、難認定感染時間

二期人體試驗完成注射！陸疫苗專家陳薇：一開始招志願者「心裡沒底」

陸頒「摩天樓禁令」　住建部：一般不得新建500公尺以上建築

不忍了！央視連2天反擊　銳評：蓬佩奧「已經突破作人的底線」

一輩子存下42萬　孫子玩遊戲「不到一個月」全花光！70歲老人崩潰了

上周突然進京　習浙江舊部、遼寧省長唐一軍任司法部部長

陸31省市首季GDP　僅西藏「正成長」湖北驟降39.2%

原油期貨ETF溢價飆升　證交所提醒投資人注意風險

日5/6準時解除緊急狀態？安倍首發聲：很難！　東京知事帶頭求延長

遠見／棗稻田　在綠建築裡玩出新農趣

SBL冠軍賽／第6戰驟死賽　台啤、裕隆30日搶隊史第5冠

遠見／ESG 啓動企業淘汰戰

Google披露蘋果Image I/O零點擊漏洞　現已修復

快訊／英相強生「宣布當爸」！女友今早倫敦生下男嬰

先探／5月行情大明星

林佳龍說黃偉哲抨擊不是針對中央　黃偉哲：是善意討論！

至少可打112急難電話！NCC砸3.9億改善5大山屋、112條山徑行動通訊

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

大陸熱門新聞

老公呼呼大睡…妻心死「懷抱幼女27F墜亡」

14歲少女遭父子洩欲「6年生3娃」　被找到已崩潰！

恐怖航班落地！「機上62人」感染新冠肺炎

戴N95上體育課很悶！醫生媽急曝驚人真相

女博主仿妝羅志祥　還原「30秒影片」

第3條塔克拉瑪干沙漠公路全面復工　總長333公里

15名消防員滅火後吃早餐　她默默買單：不要跟他們說

孤單外送員坐路旁「邊哭邊吃蛋糕」　原因超催淚

槓上澳洲記者！耿爽：陸網友留言是機器人？

狗狗散步太興奮　不小心誤殺主人

2歲妹下體出血「飄異味」！醫一看驚了

導盲犬「淘寶」搭車被拒　當場倒地嗚嗚痛哭

全身按摩！人妻突然狂抖送醫搶救

抗疫MV《海的那邊》發佈！菲律賓網友怒炸

更多熱門

相關新聞

男友家吃飯！一個衛生習慣卻被準婆婆碎念

男友家吃飯！一個衛生習慣卻被準婆婆碎念

一名女網友初次拜訪男友家，為求好印象，她除了帶伴手禮，還做了整桌的菜，原本一切順利，開飯時她也很有規矩，怎料因為一個講求衛生的習慣，竟踩到老人家地雷。

關鍵字：

新冠肺炎.中餐大桌菜分餐分菜

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

羅志祥道歉2次後再發聲！私訊5字回應好友關心

周揚青親上火線止血！

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

羅志祥再爆「後宮4女星」花名單！哀求周揚青放過

快訊／羅志祥沉默6天發聲了！

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

12萬人響應捐口罩　名單曝光網傻眼竟有「捐0片」

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

地鐵驚見長腿妹！車廂內開腿他看傻

南韓：金與正將成官方接班人

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

張雅琴講到哽咽　網友不買單：雙重標準弱爆了

更多

最夯影音

更多
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥
孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面