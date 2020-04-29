吃中餐「大桌菜」風險多！陸醫推「分菜」用餐：不做就是疾病前裸奔

▲中餐大多以「大桌菜」方式用餐。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中餐大部分都是以「大桌菜」的方式用餐，較少以「分餐」（分菜）的形式用餐，無形中也成為了疾病可能傳播的途徑之一。上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏29日表示，從流行病學角度來看，「分餐制」的意義是非常重要的，他見不得「混在一塊」的吃法，「一起吃飯用一個筷子夾菜、喝酒，你看到的是杯子、筷子，我看到的全是病菌。」

▼張文宏認為「分餐」對防疫非常重要。（圖／翻攝復旦大學）



張文宏在出席「健康餐飲新時尚」論壇時指出，不是說吃中餐都是「夥」在一塊吃的，中餐也分餐，就看如何看待這個事情，「無論在家庭還是在外，分餐制對阻擋疾病的傳播有著非常重要的意義。」

張文宏認為，「分餐制」不是願不願意的問題，而是就是要做，「不分餐，在疾病面前，就是裸奔，不做就要承擔後果！」

張文宏提到，大多數飯店都會提供公筷公勺，大家要養成一個習慣「麻煩」別人，提供公筷公勺，在家裡，家人在一起熱熱鬧鬧的，大家要用公筷夾菜放到自己碗裡，「拿自己的筷子給別人夾菜曾是好客的體現，但以後一定記住拿公筷公勺給別人夾菜，這也是對他人的尊重。」

張文宏還說，「大家應該最大程度做到，一起吃飯時稍微坐遠一點，實行分餐制，這是一定要做到的。」

復旦大學上海醫學院副院長吳凡也說，難以說服老人分餐主要在於習慣，以及家庭親情氛圍，不過習慣是可以改變的，「用公筷給老人夾菜其實是不影響吃飯氛圍的，最影響氛圍的其實是看手機，年輕人可以漸漸告訴老年人，這是一種新時尚。」

▼新冠肺炎傳染力強，與感染者短暫接觸就可能染病。（圖／路透社）

