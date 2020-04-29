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「零號病人」如何追蹤？　陸專家：任務艱鉅、難認定感染時間

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸新冠肺炎（COVlD-19）疫情的「零號病人」如何追蹤？大陸國務院新聞辦公室28日舉行吹風會，針對「零號病人」的問題，疾控中心病毒病預防控制所劉培培博士公開表示，這是非常艱巨的任務，因為牽涉到的數據量很繁雜，很難明確感染的時間。

根據中評社指出，劉培培表示，各國目前都在積極開展追蹤「零號病人」的工作任務是非常艱巨的，因為牽涉到的數據量很繁雜，頭緒也非常多。疫情持續到現在人群當中血清陽性本底是存在的，這些人很難明確感染的時間。尤其是早期這批病例，很有可能是處於無症狀感染的狀態，沒有就診記錄可查，也增加零號病人追蹤的難度。

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲隨疫情發展，拉長時間線，追蹤新冠病毒零號病人不容易。（圖／路透）

大陸中國醫學科學院病原生物所所長金奇也表示，1918年西班牙大流感、艾滋病、H1N1病毒感染的零號病人都沒有找到，說明這確實是一個很難的問題，難在需要大量的工作，多學科交叉。

追蹤「零號病人」並非大陸責任，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強強調，「零號病人」確實對溯源、疾病流行的起源都很重要，對下一步的疫情控制，以後可能出現的再次疫情是至關重要的。但是所謂零號病人，不僅僅在大陸，實際各個國家都有自己的零號病人，都需要很好地溯源，這一點也是非常重要的。

▲口罩,新冠肺炎,新冠病毒。（圖／路透社）

▲知名醫學期刊《柳葉刀》認為新冠肺炎病毒人造機率極低。（示意圖／路透社）

至於談到科學界對於新冠病毒的來源，還沒有明確的定論？近期有些說法，覺得人造病毒的可能性有多大？對此，劉培培表示，科學界對這個可能性已經有一個普遍共識，可能性是很低的。大家查一下文獻，在知名醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet）上面，有多國科學家公開發表的一個通訊文章，就此說明這個問題。

劉培培強調，綜合來說，大家普遍認為新冠病毒是人造的可能性是極低的。最大的可能性還是這種病毒由天然宿主跨種傳播到中間宿主，最後再由中間宿主跨種傳播給人。

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