「零號病人」如何追蹤？　陸專家：任務艱鉅、難認定感染時間

▲新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸新冠肺炎（COVlD-19）疫情的「零號病人」如何追蹤？大陸國務院新聞辦公室28日舉行吹風會，針對「零號病人」的問題，疾控中心病毒病預防控制所劉培培博士公開表示，這是非常艱巨的任務，因為牽涉到的數據量很繁雜，很難明確感染的時間。

根據中評社指出，劉培培表示，各國目前都在積極開展追蹤「零號病人」的工作任務是非常艱巨的，因為牽涉到的數據量很繁雜，頭緒也非常多。疫情持續到現在人群當中血清陽性本底是存在的，這些人很難明確感染的時間。尤其是早期這批病例，很有可能是處於無症狀感染的狀態，沒有就診記錄可查，也增加零號病人追蹤的難度。

▲隨疫情發展，拉長時間線，追蹤新冠病毒零號病人不容易。（圖／路透）

大陸中國醫學科學院病原生物所所長金奇也表示，1918年西班牙大流感、艾滋病、H1N1病毒感染的零號病人都沒有找到，說明這確實是一個很難的問題，難在需要大量的工作，多學科交叉。

追蹤「零號病人」並非大陸責任，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強強調，「零號病人」確實對溯源、疾病流行的起源都很重要，對下一步的疫情控制，以後可能出現的再次疫情是至關重要的。但是所謂零號病人，不僅僅在大陸，實際各個國家都有自己的零號病人，都需要很好地溯源，這一點也是非常重要的。

▲知名醫學期刊《柳葉刀》認為新冠肺炎病毒人造機率極低。（示意圖／路透社）

至於談到科學界對於新冠病毒的來源，還沒有明確的定論？近期有些說法，覺得人造病毒的可能性有多大？對此，劉培培表示，科學界對這個可能性已經有一個普遍共識，可能性是很低的。大家查一下文獻，在知名醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet）上面，有多國科學家公開發表的一個通訊文章，就此說明這個問題。

劉培培強調，綜合來說，大家普遍認為新冠病毒是人造的可能性是極低的。最大的可能性還是這種病毒由天然宿主跨種傳播到中間宿主，最後再由中間宿主跨種傳播給人。

