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零號病人到底是誰？最新時間點曝光...竟比官方公佈早18天！

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▲▼武漢肺炎。（圖／路透）

▲民眾紛紛戴上口罩。（示意圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

「零號病人到底是誰」的議題吵得沸沸揚揚。天津南開大學9日發佈的最新研究顯示，「零號病人」的出現時間可能是2019年11月24日前後，「即在2019年12月12日武漢市衛健委公佈首個確診病例的18天前。」

南開大學9日在官方微信公眾號發佈最新研究，通過梳理新冠肺炎疫情發生的核心時間線脈絡，分析新冠肺炎的流行病學參數，並將其與SARS和MERS比較，經過建模分析，最終對新冠肺炎疫情控制的拐點、流行時間跨度、最終規模及復工風險等作出評估預測。

▲▼武漢肺炎,醫護人員。（圖／路透社,武漢中心醫院）

▲躺在病床上的患者。（圖／武漢中心醫院）

零號病人

通過建模分析，研究團隊認為，大陸新冠肺炎疫情「零號病人」出現的時間，可能是2019年11月24日左右，即在2019年12月12日武漢市衛健委公佈首個確診病例的18天前；本次疾控政策的回應模式，是隨著患者人數的增加，不斷提升疫情防控力度，這種模式使得即疫情後期的態勢，不會因為相對適中的擾動而發生大的改變。

▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲大陸新冠肺炎疫情有所緩和。（圖／路透社）

反曲點

研究團隊分析，在疾控效率沒有降低的情況下，本次新冠肺炎疫情在湖北省以外的地區，有可能於2020年3月底至4月中旬趨於平復；復工對疫情防控可能產生影響，除湖北省外的疫情流行時間不會變長，但患病人數規模可能會增加0.1萬人，而對湖北省，若太早放鬆疾控力度，則可能使疫情推遲至2020年5月中旬才能結束，且患病人數可能增加近1.5萬人。

為此，研究團隊認為，鑒於復工潮的來臨及開學季的到來，建議除湖北省以外地區全面復工，而開學時間應推後一個月，各地可以根據實際情況作出適當調整。

該研究專案由南開大學新型冠狀病毒應急科研專項、國家自然科學基金和國家科技重大專項予以支持，並得到了大陸教育部、國家衛健委等的支持指導。目前，該研究成果相關論文已線上發表於《中國科學：數學》。

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