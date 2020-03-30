「零號病人」康復出院了曾一度昏迷　紐約州37病例與他有關

▲紐約州長古莫。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國紐約州成為新冠肺炎（COVID-19）疫情重災區，不過州長古莫（Andrew Cuomo）29日帶來好消息，新羅謝爾（New Rochelle）城市的一名「零號病人」之前病了很長一段時間後，已經出院並返家。據了解，他被認為是紐約州前幾例的確診患者之一。

《紐約郵報》報導，回到本月2日，加布滋（Lawrence Garbuz）被認為是紐約州西徹斯特郡（Westchester）新羅謝爾的首位「病毒帶原者」，當時疫情迅速在當地擴散，他月初還一度陷入昏迷。不過，古莫29日表示，作為「零號病人」的加布滋已出院回家。他沒有提供進一步細節。

古莫認為這是一個好消息，證明患者可以從新冠肺炎病情中完全康復，「現在你可以看到，出院的數量有增加的趨勢。」50歲的加布滋任職律師，平時搭乘大都會北方鐵路前往曼哈頓的事務所，他並未前往任何爆發疫情的國家。

根據《國土報》（Haaretz），紐約州其他37例病患都與加布滋有關，使得新羅謝爾的猶太社區成為該州爆發疫情的中心點。古莫如今敦促猶太社區避免於節日聚集，雖然宗教活動是美好的，卻也導致許多人生病，「盡你所能敬拜，但聚會不是一個好主意。」

紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）上周警告，如果猶太會堂繼續舉行活動並違反規定，有可能面臨永久關閉的結局，這是他最不想做的事情，他明白信仰的重要性，只是情況緊急，「我們不需要會危害人民的集會。」

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