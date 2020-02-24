找出「0號病人」好抗疫　他卻慘遭譴責...出門還要戴帽子

▲武漢華南海鮮批發市場被不少人認為是新冠病毒發跡地。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，源頭眾說紛紜，日前還有人直指「零號病人」正是武漢病毒研究所的黃燕玲，不過此事已遭否認。「零號病人」即「首發病例」，如能順利找到他，就有機會逮到傳染源、傳播方式等，不過找尋零號病人絕非針對人，而是針對病毒。

據《求是網》報導，先前曾傳出武漢病毒研究所的黃燕玲為「零號病人」一事，不過該所研究人員已出面否認，澄清此事根本是謠言。然而找尋「零號病人」仍是要事，零號病人又被稱為首發病例、標識病例，也因帶有病毒者未必會發病，而有一號病人的說法，藉此來稱呼第一個出現症狀的病人。

如果能找到零號病人，就有機會抓出傳染源，釐清當時是否有接觸動物、如何接觸等等，也比較容易找出傳播方式、推斷潛伏期，並對於疫苗研發、治療性藥物的開發有著很大的重要性。

▲武漢病毒研究所被指控是洩漏新冠病毒的源頭，目前則已經否認此事。（圖／翻攝自武漢病毒研究所官網）

「零號病人」源於1984年時，當時為了找出愛滋病的感染源，美國疾病控制與預防中心便提出這個概念。零號病人因為是源頭，所以常會被貼上標籤，像在SARS的流行期間，被誤當成首例的黃姓民眾就受到極大的社會壓力，形同逃犯，甚至還要戴著帽子出門。然而事實上，積極尋找零號病人為的根本不是譴責當事人，單單只是針對病毒本身，希望能藉此找出事實真相。

現任軍事醫學科學院微生物流行病研究所所長的曹務春表示，「科研、疾控、臨床、動物保護等部門要聯合起來」，如果每個單位都只有各自努力，那要找到源頭是很困難的。另外也有專家建議，相關單位可以去華南海鮮市場做採樣及檢測，協助找出零號病人。