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開槍斃了老婆…放任屍體在地上涼！　警方上門「目擊肢解場面」傻了

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記者黃心瑀／綜合報導

美國52歲男子菲利普（Phillip Farren）日前持槍將妻子安柏（Amber）打死之後，任由屍體放在地上幾天的時間，一直到警方上門做調查（welfare check）時，他先是用謊言欺騙警察伴侶出門不在家，但等到警察二度登門拜訪，卻驚見他正在肢解屍體的畫面。

綜合外媒報導，菲利普與安柏住在紐約的水牛城（Buffalo），日前警方第一次到兩人家中進行訪問時，菲利普表示安柏已經離開這個區域不在家，但當警察二度上門探查時，卻看到驚人的一幕，因為菲利普竟在家中肢解人的屍體。

警方的調查中指出，菲利普在本周開槍打死了安柏，並且在部隊到場時被發現正在肢解、銷毀屍體，他也在隨後承認了所有的犯罪，目前屍體被帶到醫學辦公室，等待確認真正的死亡原因和身分。

報導中指出，雖然警方暫時還沒公布死者身分，不過安柏的妹妹艾希莉（Ashely Ryan）卻認為受害者就是姐姐，並在GoFundMe的頁面上寫道，「我的姐姐因為遭受家庭暴力而被殺死，屍體躺在地上幾天，而姐夫卻向警方撒謊，目前姐夫被警察拘留還未保釋，我跟媽媽正在前往紐約的路上，試圖弄清楚一切，以及幫姐姐舉行葬禮。」

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