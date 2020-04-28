頂加陽台土耕種大麻、養猛犬警戒　竹聯幫男辯：愛好園藝

▲刑事局偵三大隊日前在北市南港逮捕竹聯幫王姓男子涉嫌在自宅頂樓種植大麻。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

竹聯幫梅花堂王姓男子（37歲、毒品、傷害、妨害自由等多項前科）因新冠肺炎（COVID-19）防疫期間百業蕭條找不到工作，居然異想天開在台北市南港區舊公寓五樓頂加建物中設置密閉溫室種植大麻，刑事局偵三大隊第一隊日前接獲情報，與南港警方同步20日執行搜索，當場在該址查獲活體大麻盆栽5盆、乾燥大麻220克，以及光照、灑水等多項種植設備。

▲刑事局偵三大隊日前在北市南港逮捕竹聯幫王姓男子涉嫌在自宅頂樓種植大麻。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，涉嫌種植大麻的王男學歷不高，但其種植手法卻相當專業，採用「土耕法」來種植大麻，自製室內設計自動照明及噴水系統，為了讓栽種的大麻獲得足夠光照，在警方蒐證過程發現王嫌竟將大麻活株，搬到陽臺栽種並在旁擺設一般植物盆栽混洧視聽。

王男為了防止鄰居、警方上頂樓發現，還在頂樓飼養兇猛的羅威納犬防外人接近、幹員行動時先逮捕王男，請他配合警察執法，綁好愛犬警方才得以進入頂樓起獲大麻植栽。

▲刑事局偵三大隊日前在北市南港逮捕竹聯幫王姓男子住處起獲種植大麻工具。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，王男落網後辯稱：「因喜歡園藝、想要知道種子種下去會長成怎樣？」才著手研究種植大麻，大麻種子是今年1月在信義區夜店飲酒，與一名外國籍人士在夜店包廂內相談甚歡後獲贈，總共拿到5顆大麻種子，他反覆上網查詢種植技術後，利用土耕和嫁接技術成功培養出5盆大麻並多次收穫；警方除查扣大麻盆栽和乾燥大麻業外，也查獲光照器、灑水機、乾燥機和捲煙設備，警訊後依違反毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

警方呼籲大麻在台灣屬二級毒品，製造、販賣二級毒品可處無期徒刑或七年以上有期徒刑，單純施用亦可處三年以下有期徒刑，施用大麻毒品會產生被害妄想、錯覺、幻覺、焦慮、睡眠障礙等戒斷症狀，同時會造成記憶、學習及認知能力減退、懷孕婦女早產等危害，希望民眾切莫種植吸食以免觸法。

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