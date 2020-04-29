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26國人被迫困馬爾地夫...求助政府想回家　陳宗彥曝「返台困難點」

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▲▼馬爾地夫。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲馬爾地夫。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情仍在全球延燒，馬爾地夫因疫情鎖國封島，有26名台灣人被滯留在當地，求助政府希望協助接他們返台。對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，主要是卡在馬爾地夫到德里那段航程，外交部還在努力處理中。

▲▼0429中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

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▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

因為新冠肺炎的影響，馬爾地夫4月17日開始鎖國，使得26名台灣人滯留在當地無法回來，其中一人在網路記錄下現況，他們正面臨無薪假、斷電、醫療資源缺乏、物資短缺等問題，「目前華航已經確定5月4日提供印度撤僑班機，但是在馬爾地夫的我們必須搭飛機到印度，才能趕上那班飛機，困難度十分的高。」

對此，陳宗彥表示，主要還是要解決馬爾地夫到德里的航程，那段飛機，外交部還在跟當地處理中，目前沒有新的進度。事實上，華航確定5月4日會包機接回滯留印度的台商，當時被困馬爾地夫的台人都有報名要搭機，但如今卡在飛不過去德里的問題上。

▲▼26名台人滯留馬爾地夫。（圖／翻攝自luxyshine）

▲滯留在馬爾地夫的國人，希望外交部能想辦法讓他們搭上飛機回台。（圖／翻攝自luxyshine）

滯留在馬爾地夫的侯欣辰表示，馬爾地夫3月27日突然取消落地簽，4月17日實施鎖國，因為工作的關係，很多人來不及趕上最後一班飛機，目前已知有26名台灣人都被迫困在島上，且大部分的度假村已經關閉，很多員工被裁員或放無薪假，呈現零收入狀態。

部分度假村正實施階段性停電，所有人白天要忍受30至32度的高溫，甚至有的度假村治安堪憂，員工的現金、鞋子還會被偷，最麻煩的是醫療資源匱乏，「蚊子的增加代表登革熱的問題會逐漸產生」，但醫生早已在疫情爆發後回家避難，大家「沒有生病的權利」。

截至4月27日，馬爾地夫已有214人確診，「首都馬列是人口密度非常高的地方，每平方公里平均人口為27,000人，台北市每平方公里人口也才9918人，因此傳播速度非常快」，儘管華航5月4日有一班印度撤僑班機，但他們無法從馬爾地夫飛過去，「如果錯過這一班，下次不知道什麼時候」，所以希望政府能派出一架班機，把困在島上的26名台灣人接回台灣。

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