五一連假成「防疫解嚴」試金石？陳時中：朝此方向但還是不能鬆懈

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

有專家表示，五一連假是檢驗台灣是否有新冠病毒潛伏傳播的機會，也是台灣防疫「解嚴」的試金石。陳時中今（29）日表示，相關方向沒有錯，不過監控上還要更精密，看看情況發展，他不忘提醒「並非五一勞動節連假就大解放」，可以輕鬆一點，但千萬不要鬆懈。

前疾管署副署長施文儀提出，五一連假正是檢驗台灣社區是否有新冠病毒潛伏傳播的絕佳時刻及機會，也是台灣防疫「解嚴」的試金石。若五一連假過後2、3周內有任何風吹草動，絕不是俗稱的防疫破口，而是揪出潛藏社區感染者。媒體提問也提及是否意味5月底6月初可以啟動振興方案？

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陳時中表示，這樣的方向也沒有錯，不過在監控上要精密一點看看整個情況的發展到底怎樣，但也提醒民眾，五一連假千萬不要鬆懈，個人應該做的事情要做確實。

▲台灣今日又零確診。（圖／曾梓倩製）

高雄市衛生局提醒連假不要人擠人，建議宅在家，台南市則歡迎大家來觀光。陳時中表示，不管歡迎來觀光或者宅在家，重點是社交距離、勤洗手、戴口罩必須維持。

至於放寬規定，陳時中說，現在重點是把防線慢慢退到個人，如果生活規範能夠嚴守，有疾病傳染發生，切斷人與人之間的傳播鏈就不至於有大規模發生。零星的發生，指揮中心有心理準備迎接這樣的情況，現在醫療量能足、治療情況也比較好，慢慢要試著拉報自己這條線，生活就不至於受到太大影響，但是也要看大家有無確實，有確實做可以退到個人這條線，讓生活幾乎正常化。

▲新冠肺炎確診身分關係總表。（圖／王譯萱）