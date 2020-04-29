防疫期間五一連假安心過　Google教你3個地圖實用小撇步

▲Google教你3個Google地圖實用小技巧。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

五一勞動節就要到了，難得的三天連假，想在家吃好料但總是在用餐尖峰時間等外送等很久嗎？ 疫情期間停車位減少了，好不容易找到車位卻忘記把愛車停在哪了嗎？用對工具在防疫期間也能開心度過，Google針對這次連假，要告訴你3個使用地圖功能的小秘訣，讓你不論在哪都能兼顧便利與安全。

一鍵查詢外送、外帶店家

三天的連假哪裡都不想去，乾脆繼續居家防疫邊追劇，順便叫外送舒服地當個沙發馬鈴薯！除了外送平台之外還能有其他選擇，透過 Google 地圖近期在篩選欄位推出新選項功能，分別可以選擇「外送」或者「外帶」，一鍵尋找店家幫你外送餐點，或者找到可以外帶的店家，打電話訂餐，將美食帶回家與家人一起分享，同時也落實防疫，安心過連假。

▼Google地圖上新增了外帶、外送兩個快速查詢按鈕。（圖／記者邱倢芯攝）

除了外送外帶之外，篩選欄位也新增了大家在疫情期間會比較需要的選項，例如藥局、超市等，讓你可以不用手忙腳亂地輸入，就可以輕鬆找到附近的藥局。

Google地圖一鍵儲存停車位置

防疫期間的安全措施讓停車位開始變少，一個不小心停車停太遠該如何是好呢？Google教你一招解決困擾，記得在停好車之後，先打開 Google 地圖，點選自身所在位置的藍色定位點，選擇「儲存你的停車位置」，以後不管去到哪裡，停車停得再遠，也不怕找不到車。

▼點一下地圖上的藍色點點，再按畫面出現的「設為停車位置」紅框處，即可快速記錄自己的停車位。（圖／記者邱倢芯攝）

特定時間去了哪？「時間軸」幫你記得所有行蹤

還記得之前中央疫情指揮中心曾針對寶瓶星號的遊客足跡，發布國家級警報，要民眾回想是否有與這些遊客有可能接觸過。

不過一般人光是昨天晚餐吃了什麼都可能想不太起來，何況是幾天前特定時間去過了哪裡；其實這時候善用Google地圖的「時間軸」功能就對了，使用者只要登入你Google 帳號並開啟定位，就能使用時間軸功能， Google 地圖可以協助你掌握過去足跡；而時間軸的資料也不會對外公開，只有自己才看得到，也能隨時將功能關閉，或者編輯特定項目、刪除指定時間範圍內的資訊。

▼「時間軸」功能就藏身在介面右上角自己的照片中，輕點自己的照片，再點取「你的時間軸」即可快速查詢自己去過了哪些地方。（圖／記者邱倢芯攝）