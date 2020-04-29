不適任教師難淘汰！　家長批教育部「打假球」…籲增家長、兒少專家

▲教育部公布專審會草案，規範教師代表不得少於總委員數二分之一，引發家長團體不滿。（圖／人本教育基金會提供）

記者崔至雲／台北報導

多個家長團體今（29日）日召開記者會，對於去年6月在立法院修正的《教師法》表達不滿。該草案針對不適任教師的淘汰機制規範，教師代表不得少於總委員數2分之1。家長團體認為，卡死了處理不適任教師的所有前路，呼籲教育部懸崖勒馬，調降教師團體代表之比例為3分之1，增加家長、兒少權等專家學者，並使調查具有公正與專業性。

家長團體在記者會上大力反對《教師法》草案，並表示，草案已逾越母法教師法，繼續「師師相護」，嚴重侵害學童基本人權和受教權。最令人憂慮的是，「專審會」辦法不必經過立法院同意，全國家長必須為了孩子團結站出來，才有可能阻止這個條文。

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家長表示，現行制度下，全台灣25萬老師，每年只有13人因教學不力離開，不適任教師以各種荒謬形式存在，教育部官員形容是「拿你沒辦法」的制度，處理不適任教師很困難，常被詬病是因為學校息事寧人不願處理，老師們同事情誼師師相護，以及缺乏專業造成諸多程序瑕疵導致。

▲家長團體呼籲，專審會人員組成比例應調降教師代表至三分之一，並另外增加家長、兒少權益學者入列，才能避免師師相護。（圖／人本教育基金會提供）

家長認為，除了狼師、體罰惡師應該馬上被處理，為加速處理教學不力的不適任教師，教育部國教署在2017年開始推動「教學專業審查委員會」。眾所矚目的新政專審會，能否解決由教評會主導的無效舊制?值得一探究竟。

家長們好奇，有多少不適任教師被請出校園？教學現場有多少「教學不力」的不適任老師？想要追根究柢，彷彿經歷一場不能說的比登天還難之旅。教育部透過層層管道，結果追出一個低到不痛不癢，毫無感覺的數字叫「25萬人中的13人」。至於教育部國教署推動的「教學專業審查委員會」，五年來只受理25件案子，其中高達10件調查結果為「無教學不力」，偏偏教育部草案還讓專審會教師代表超過一半，更是走回頭路。

為了落實教師法淘汰不適任教師之修法意旨，家長團體呼籲，教育部應檢視及修正過去二年專審會調查之問題及漏洞，以利後續操作；教師專業不足之輔導經費，應由不適任教師個人或所屬教師團體買單；教育部應降低專審會之教師組成比例至1/3，並使其具備兒童權利意識及專業；教育部應明確訂立調查小組之調查程序、調查方法，並應訂立明確之解聘標準。

