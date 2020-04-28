學貸還款再放寬！　月薪未達4萬可申請「最長16年無需還本金」

▲教育部長潘文忠。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院今（28日）下午召開行政院紓困振興方案。針對學生學貸部分，教育部部長潘文忠表示，預計8月1日起實施「學貸還款3放寬，最長可16年無需償還本金」學貸寬緩措施，如有正在還款的青年，只要符合條件，皆可提出申請。

潘文忠說明，因應疫情，教育部在今年2月21日宣布，如還款人還款困難，可持109年1月後該月月收入未達新台幣3.5萬元之相關證明文件，向承貸銀行申請緩繳本金；3月25日又再宣布學生負擔利率由1.15%，調降為0.9%。

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潘文忠說，為減輕青年朋友學貸還款，今日再提出還款新措施，預計在今年8月1日起實施「學貸還款3放寬，最長可16年無需償還本金」學貸寬緩措施，如屬於正在還款的青年，符合條件皆可提出申請。

▲潘文忠表示，預計8月1日起實施「學貸還款3放寬，最長可16年無需償還本金」學貸寬緩措施，如有正在還款的青年，只要符合條件，皆可提出申請。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

若要申請「緩繳本息」的青年，潘文忠說明，目前分為兩種方案，由目前月收入未達新台幣3.5萬元的申請門檻，再放寬為未達4萬元，青年僅需提供最近1年之平均每月收入未達4萬元之證明，即可來申請，嘉惠更多薪水正在起步的青年朋友，站穩剛出社會的第一步。

另外則是「放寬緩繳本息次數」，潘文忠說明，由現行每次申請1年（1次），最多僅能申請4年（4次），倍增為每次申請1年（1次），最多可申請8年（8次）；而且緩繳本息期間，無須償還本金，利息由政府協助支付，學貸零負擔。

除了申請緩繳本息之外，也可以申請只繳息不還本，潘文忠指出，可依自身需求及經濟負擔，而且無須任何條件，向承貸銀行申請；申請次數由現行每次可申請1至4年（1至4次），倍增為每次可申請1至8年（1至8次）；只繳息不還本期間，僅須負擔利息，不用償還本金。

