從SARS之後準備了17年！北榮接受「德國越洋專訪」：台灣成功不是僥倖

▲德國「康拉德〃艾德諾基金會」24日也特別越洋專訪臺北榮總。（圖／北榮提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台灣在新冠肺炎上優異的防疫成果，屢屢受到國際稱讚，德國「康拉德・艾德諾基金會」24日也特別越洋專訪臺北榮總醫務企管部李偉強主任。李偉強說，台灣成功絕非僥倖，從SARS之後，準備了17年，除了跟德國分享台灣和北榮的防疫經驗，也同步呼籲國際社會支持臺灣重返世界衛生組織。

德國「康拉德・艾德諾基金會」 （Konrad-Adenauer-Stiftung, KAS）是德國知名的智庫，成立於1955年，總部位於伯恩，KAS基金會在全球擁有78個辦事處，並與120多個國家推展各項合作計劃，此次越洋向台灣討教防疫經驗，對台灣來說無疑是一大肯定。

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李偉強向德國分享，臺灣自1971年之後退出聯合國及其周邊組織，五十年來無論是天災或是嚴重的傳染病都必須靠自己去面對，因此政府不僅有完善的防疫組織與動員規劃，更在2003年SARS之後強化疾病管制署的組織、增加防疫醫師編制、大幅提升資訊、疫調與緊急應變的能力，因此在新冠肺炎疫情之初， 就能迅速啟動跨部會指揮中心，提出一連串關鍵的阻絕措施，有效減緩疫情。

台灣約8成新冠肺炎案例是在境外感染！李偉強說，在SARS之後，各級醫院除了加強平時防疫準備，每年都定期演習，並且接受感染管控專家的督考及每四年一次的醫院評鑑考核，目的在確保所需的防疫人力、設備及戰略物資都齊備，因此當政府一聲令下，醫院就能立即啟動「分艙分流」等措施，並且嚴格管制人員動線、醫療人力及防疫物資。

▲臺北榮總醫務企管部李偉強主任。

李偉強也進一步分享臺灣口罩實名制，醫師可以透過健保卡查詢到病人的國外旅遊史及是否仍在居家隔離的狀況，民眾可以在藥局排隊買口罩，最近更可以在網路與超商預約購買，台北市甚至可以在自助販賣機買得到，在全民的共同努力下，臺灣是全世界少數沒有「封城」的國家，仍可照常上學上班及維持日常經濟活動。

台灣迄今不僅沒發生類似其它國家醫療系統崩壞的情況，更成功地治療新冠肺炎重症病人，死亡率遠低於世界醫療先進國家。李偉強強調，臺灣抗疫成功，更重要的是臺灣人民經過對防疫有高度的自覺與自律，自動自發戴上口罩並且維持社交 距離。

李偉強最後也呼籲，國際社會應支持臺灣重返WHO，臺灣已證明不僅有能力自助，更有能力幫助其它的國家。相關訪問內容已公開於「康拉德・艾德諾基金會」臉書。