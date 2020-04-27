德國內政部證實：中國私下接觸德官員　遊說「公開肯定防疫表現」

▲德國聯邦議院部分議員質疑政府受中國影響。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

德國內政部在一封回覆國會議員質詢的信中，證實中國外交官曾個別接觸德國官員，透過遊說企圖讓他們發表正面肯定北京抗疫表現的言論。信中表示，德國政府自疫情初期即主動肯定中國防疫作為，而這次政府並沒有被說動；中國駐德大使館尚未就此回覆。

據了解，綠黨國會議員包斯（Margarete Bause）日前質詢內政部，問及中國駐德大使館方面，是否曾私下接觸德國官員，並鼓勵他們多說北京的好話。在註記日期4月22日的書面答詢中，內政部證實的確有觀察到這個現象。

路透社看到信件中的內容，「德國政府注意到中國外交官員和個別官員接觸，目標是影響他們公開發表對中華人民共和國防疫處理的正面言論。聯邦政府並沒有回應這些要求。」

內政部沒有提及雙方官員何時接觸，並在信中繼續回覆，早在1月23日，甚至不用北京要求，聯邦政府就已經向中國表達對防疫一事的肯定，而且柏林方面也表達在處理新冠肺炎疫情的過程中，維持透明度的重要性；然而信中並未表明，德國是否相信中國政府有做到透明公開。

德國《週日世界報》（Welt am Sonntag）率先報導此事，指出中國駐柏林大使館駁斥這項報導，稱其為不符事實和不負責任。報導在德國時間周日（26日）刊出，中國大使館並沒有做出更進一步的評論，中國外交部也沒有多做說明。