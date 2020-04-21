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13歲男殺害10歲堂妹！殘忍棄屍「300公尺外」灌木叢...村民親揭下手動機

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▲▼ 10歲女孩被殺害 。（圖／澎湃新聞）

▲ 10歲女孩的遺體最後在灌木叢中被找到 。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

安徽宣城市10歲女童小婷（化名）近日遇害，而嫌疑人竟是13歲的親堂哥小楊！根據兇嫌的供述和現場指認，警方在距小楊家約300公尺的灌木叢中找到小婷的遺體。當地有傳言稱，小楊性侵小婷遭反抗，於是將其殺害碎屍，最後在父親的幫助下拋屍野外，警方20日對此作出回應。

▲女童被13歲堂哥殺害。（圖／翻攝自荔枝視頻）

據《澎湃新聞》報導，小婷4月14日失蹤，公安民警2天後牽著警犬到村裡調查，「警犬到了楊某家就不走了。」小楊在17日晚被警方抓獲，經審訊交代了14日中午將小婷致死的作案過程。警方根據兇嫌供述和現場指認，18日從一處灌木叢中找到小婷遺體。

同村村民杜傑（化名）透露，小婷失蹤時村裡很多人都出動，幫忙找孩子，後來大夥意識到女孩可能出事了，一度將懷疑目標投向村裡一些單身的中老年男性，「沒想到一個不滿13歲的男孩會做出這樣的事。」

▼郎溪公安通報案情。（圖／翻攝自微博）

小婷所在學校一位李姓老師透露，小婷讀小學四年級，在學校期間表現不錯，「很乖的，成績也不錯。」然而眾人眼裡聰明乖巧的小婷，10歲3個月的生命卻在這個春天戛然而止。

至於這名「長得白白的，高高的」13歲男孩，為什麼要殺害自己堂妹？在杜傑印象中，小楊有些調皮，喜歡看手機、上網，可能是性侵小婷被反抗，小楊於是動了殺機，村裡也流傳著這樣的傳言。

不過警方20日表示，小婷沒有遭遇性侵也沒有被碎屍，案發現場發現的是一具完整遺體，小楊父親也沒有參與拋屍，「我們辦案民警正在進一步固定證據鏈」，下一步將對犯罪嫌疑人的作案手段、作案動機展開進一步調查，依法依規辦理案件。

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