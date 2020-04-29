嘉市防火宣導煙流動特性影片　網路轉傳率激增

▲嘉義市政府消防局宣導火場逃生影片 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

日前錢櫃台北林森店大火，重新喚起民眾火場逃生重視。嘉義市政府消防局東區分隊小隊長陳建中去年擔任義消訓練教官，以煙流模型屋做實驗，宣導火場逃生之道的影片近日也被轉傳。該模型屋最初是由第二分隊小隊長林瑞哲規劃設計，以珍珠板材質製作初版，期待應用於防火宣導使用，後續再以木製改良模型，最後以壓克力材質製作透明屋定案，由消防局災害預防科經費支出製作，現合計共有四套供分隊同仁宣導使用。

短短4分鐘的影片，讓民眾知道火場最致命殺手是「煙」，消防局在模擬屋的入口，先放入一把點燃的香，可見煙在「垂直通道」流動速度比在「水平通道」的流動速度快上數倍。根據統計，煙在樓梯間可以一秒鐘3到5公尺的速度上升，所以想要往上逃生避開濃煙是不可能的。透過垂直通道，煙反而會在梯間內加速流竄，所以如果知道煙流的特性，就知道裝設住宅用火災警報器，能夠在火災發生的時候儘早示警，有助於初期滅火或人員逃生，降低生命財產的危害。

有別於從前宣導只能單方面枯燥灌輸民眾防火觀念，而民眾只能憑空想像火煙流向，更不懂為何要關門求生。自從模型屋開發製作後，同仁宣導時都會帶出門，民眾也反應熱烈，可透過模擬了解煙流速度及煙囪效應等，進而知道火災的可怕及求生避難的方法，以2017年吳鳳南路大樓火警為例，屋主正是參與過本局宣導活動，用關門避難保住了一家五口。



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