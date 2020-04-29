　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

侵犯女兒27次！嘉義男「完事塞200」：不能讓媽媽知道…她吐一句話老師急壞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市賴姓男子遭指控替入監服刑友人照顧其還在念國中的外甥女，竟趁家中無人趁機性侵得逞。（示意圖／Pixabay）

▲嘉義鬼父侵犯女兒27次下場曝光。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／嘉義報導

嘉義一名父親阿宏（化名）自2012年起連續3年，趁著未滿18歲的女兒小凡（化名）熟睡時意識不清，朝她伸出狼爪27次，整起事件會曝光，是因為小凡擔心懷孕，進而告訴學校認輔老師。嘉義地方法院審理後，判這名父親應有期徒刑9年，可上訴。

判決指出，阿宏平日在外縣市工作，偶爾會在休假時回到嘉義的住處與妻女過夜，孰料，他2012年7月31日至2015年11月10日竟對未成年的女兒以1.5個月1次的頻率伸出狼爪，他趁著小凡睡覺意識不清，或不知抗拒的狀態下進行性行為。這樣的情況在小凡未滿12歲前發生過1次，12歲以上未滿18歲時發生26次，一共27次。小凡2015年11月中旬，因為擔心懷孕告知學校的認輔老師，經由老師通報社會局，全案才曝了光。

阿宏辯稱，在女兒國小二、三年級時就在外地工作，平均1、2個月回家一次，有時候會當天把錢拿給老婆後就離開，有時則是會在家過夜，在家時小凡是和妻子一起睡，他自己睡在書房，很少跟小凡接觸，沒有拉小凡的手摸自己的下體，也沒有乘機性交。

小凡則供稱，國小五年級開始父親就對她性侵害，過程中沒有戴保險套，有時在體外、有時在體內射精，有時候還會拿100或200元現金給她，並叮嚀「這件事不能讓媽媽知道」，小凡不斷隱忍最後才因擔心懷孕壓力過大，在學校晚自習時告知認輔老師。

嘉義地方法院勘驗各項事證、證人說詞後，不採信阿宏的說詞，認為他是小凡的父親，卻沒有善盡職責，反倒趁著女兒睡覺時侵犯對方，又否認犯行，也沒賠償小凡或和解，但考量小凡在審理時表示，「希望法院判輕一點」，最後依成年人故意對兒童犯乘機性交罪、成年人故意對少年犯乘機性交等罪，判阿宏應執行有期徒刑9年，全案仍可上訴。

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

豆花被加料…她遭3度進出「下面磨臉」！狂喊姊姊求救　台中妹一聽報警抓男友

甜蜜交纏同事…人妻狂讚：1天5次都可以吧！老公LINE驚見「誰准你亂射」崩潰

不爽被甩！他傳訊息跩嗆「跟你老婆一天大戰4次」…枕頭悶壓人妻狠喊：讓妳死

ET快訊
愷樂內衣代言飛了！合作4年..廠商開鍘「刪光照片」徹底切割
快訊／CHEN的老婆生了！EXO晉升爸爸團
慶祝台灣「連4+0」！手搖杯買1送1、麵包第2件0元
瑤瑤深夜突PO淚崩照！點名抵制茵聲「離遠一點」真相網笑噴
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

全台法院9件通緝！「詐欺王」抓到了　躲楊梅華廈打零工度日

屏東製毒師大張旗鼓開工廠　嘉縣警消力阻毒品未流出　

侵犯女兒27次！嘉義男「完事塞200」：不能讓媽媽知道…她吐一句話老師急壞

「台灣有你們這群英雄真好」留學女返台隔離14天　感謝字條讓警心暖了

雲林民宅頂樓驚險火警　北港警消出動雲梯車三人逃出

市場喝酒吵架互砸酒瓶、榴槤殼　男火大開4槍！攤販嚇壞躲避

影／小貨車司機下車搬貨慘遭賓士車撞飛慘死　「掉落的後照鏡」成破案關鍵

快訊／基隆女手持武士刀…徘徊市長官邸外砍樹！　警逮人強制送醫

鄰居內褲曬對門！他掛「爺爺遺照」反擊：師父說等孩子7歲才能撤

獨家直擊／迪化街毆人致死案凶嫌竄逃北海岸　自撞圍牆！警逮捕6嫌

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

李宣榕被爆33年母胎單身　「過世爸爸」來不及聽到新作品...秒淚崩

融化！阿金「緊抱小被被」滾動　露幸福臉萌暈網：快抱緊處理❤

「母在鍋中煮」小猴緊握媽媽不肯放 右手遭燙傷！送醫 漸復原、努力長大

全台法院9件通緝！「詐欺王」抓到了　躲楊梅華廈打零工度日

屏東製毒師大張旗鼓開工廠　嘉縣警消力阻毒品未流出　

侵犯女兒27次！嘉義男「完事塞200」：不能讓媽媽知道…她吐一句話老師急壞

「台灣有你們這群英雄真好」留學女返台隔離14天　感謝字條讓警心暖了

雲林民宅頂樓驚險火警　北港警消出動雲梯車三人逃出

市場喝酒吵架互砸酒瓶、榴槤殼　男火大開4槍！攤販嚇壞躲避

影／小貨車司機下車搬貨慘遭賓士車撞飛慘死　「掉落的後照鏡」成破案關鍵

快訊／基隆女手持武士刀…徘徊市長官邸外砍樹！　警逮人強制送醫

鄰居內褲曬對門！他掛「爺爺遺照」反擊：師父說等孩子7歲才能撤

獨家直擊／迪化街毆人致死案凶嫌竄逃北海岸　自撞圍牆！警逮捕6嫌

學會「說話之道」人緣更好！5個高情商聊天小技巧　愛搶答不可取

環保署補助772萬給竹縣蓋焚化爐　環團氣炸「戴奧辛、灰渣」將滿天飛

女星援助同學請吃飯　對方真實身份曝光...竟是泰富豪千金

化妝不NG、彩妝神救援！　絕望補妝急救大法

快訊／《少年Pi的奇幻漂流》印度男星驚傳逝世　享年53歲

連續4天0確診！北捷士林站「40」變最新拍照景點　網笑翻：明天50去武陵

不忍了！央視連2天反擊　銳評：蓬佩奧「已經突破作人的底線」

SBL冠軍賽／阿男出頭天　郭昭男奇兵出擊拚到底

全台法院9件通緝！「詐欺王」抓到了　躲楊梅華廈打零工度日

元大S＆P原油正2溢價太高　顧立雄示警：這不是正常現象

她開箱8款「超養眼」女性泳衣 網讚性感露背式：這94真理！

社會熱門新聞

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

即／台中男持刀刺妻再自殺！　1死1重傷

雲林鄰居惡言口角引殺機一人送醫不治

生日變忌日！弟：拿回姊姊手機了，為何沒人救？

母3月才猝逝…北投溫泉小開命喪錢櫃最後發文曝！員工悲

林口我最兇！撂人恐嚇館長索會員卡下場曝

一騙再騙連親媽都不認　黃琪超複雜身世揭密

星聚點被勒令停業！北市消防局查證結果出爐

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

即／迪化街21歲男遭痛毆倒臥　搶救後不治

台中夫刺死妻再自殺　2幼子疑目擊慘劇驚哭

投資拍片驚傳遭騙匯180萬？

鄰內褲對家門！　他門口掛「爺爺遺照」反擊

酒店停業+錢櫃大火　五木區近況曝

更多熱門

相關新聞

雙眼爆凸潰爛流血！汪失明仍燦笑以對

雙眼爆凸潰爛流血！汪失明仍燦笑以對

一名鄭姓網友日前接獲通報前往救援在台南市麻豆麻善橋旁流浪乞食的浪汪，狗狗因為不明原因受了重傷雙眼爆凸出潰爛流血，且感染了「艾利希體及片狀鞭毛蟲」，由他及愛媽一同將狗狗送往醫院目前收治嘉義市民族動物醫院，救援影片上傳臉書引起不少網友心疼，紛紛表示希望可以給予協助救援這隻浪浪。

見貓抱著哄睡女寶寶　媽眼眶紅了

見貓抱著哄睡女寶寶　媽眼眶紅了

比在地人還賣力　外配推東石農漁特產獲肯定

比在地人還賣力　外配推東石農漁特產獲肯定

邊接傳播單「邊抱女兒睡」　單親爸曝心酸

邊接傳播單「邊抱女兒睡」　單親爸曝心酸

爸媽帶娃登玉山！律師秒抓關鍵字：3Y1M

爸媽帶娃登玉山！律師秒抓關鍵字：3Y1M

關鍵字：

嘉義鬼父女兒

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

羅志祥道歉2次後再發聲！私訊5字回應好友關心

周揚青親上火線止血！

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

羅志祥再爆「後宮4女星」花名單！哀求周揚青放過

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

12萬人響應捐口罩　名單曝光網傻眼竟有「捐0片」

地鐵驚見長腿妹！車廂內開腿他看傻

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

張雅琴講到哽咽　網友不買單：雙重標準弱爆了

南韓：金與正將成官方接班人

忍住不上床就有300萬入袋！

更多

最夯影音

更多
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥
孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面