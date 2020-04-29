侵犯女兒27次！嘉義男「完事塞200」：不能讓媽媽知道…她吐一句話老師急壞

▲嘉義鬼父侵犯女兒27次下場曝光。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／嘉義報導

嘉義一名父親阿宏（化名）自2012年起連續3年，趁著未滿18歲的女兒小凡（化名）熟睡時意識不清，朝她伸出狼爪27次，整起事件會曝光，是因為小凡擔心懷孕，進而告訴學校認輔老師。嘉義地方法院審理後，判這名父親應有期徒刑9年，可上訴。

判決指出，阿宏平日在外縣市工作，偶爾會在休假時回到嘉義的住處與妻女過夜，孰料，他2012年7月31日至2015年11月10日竟對未成年的女兒以1.5個月1次的頻率伸出狼爪，他趁著小凡睡覺意識不清，或不知抗拒的狀態下進行性行為。這樣的情況在小凡未滿12歲前發生過1次，12歲以上未滿18歲時發生26次，一共27次。小凡2015年11月中旬，因為擔心懷孕告知學校的認輔老師，經由老師通報社會局，全案才曝了光。

阿宏辯稱，在女兒國小二、三年級時就在外地工作，平均1、2個月回家一次，有時候會當天把錢拿給老婆後就離開，有時則是會在家過夜，在家時小凡是和妻子一起睡，他自己睡在書房，很少跟小凡接觸，沒有拉小凡的手摸自己的下體，也沒有乘機性交。

小凡則供稱，國小五年級開始父親就對她性侵害，過程中沒有戴保險套，有時在體外、有時在體內射精，有時候還會拿100或200元現金給她，並叮嚀「這件事不能讓媽媽知道」，小凡不斷隱忍最後才因擔心懷孕壓力過大，在學校晚自習時告知認輔老師。

嘉義地方法院勘驗各項事證、證人說詞後，不採信阿宏的說詞，認為他是小凡的父親，卻沒有善盡職責，反倒趁著女兒睡覺時侵犯對方，又否認犯行，也沒賠償小凡或和解，但考量小凡在審理時表示，「希望法院判輕一點」，最後依成年人故意對兒童犯乘機性交罪、成年人故意對少年犯乘機性交等罪，判阿宏應執行有期徒刑9年，全案仍可上訴。

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