酒店妹都靠他！邊接傳播單「邊抱女兒車上睡」　單親爸曝心酸：不會丟下妳

▲不少小姐靠阿宏接傳播單賺錢！（示意圖／突發中心攝）

記者劉維榛／綜合報導

一名單親爸爸苦訴，因長輩病重需籌醫療費，另獨自照顧2歲幼女，只能下海接傳播單，接送小姐上下班維生，每日的日常就是邊接單，車子更成了臥鋪，累了就抱著女兒入睡，心酸故事讓人心疼。

據《自由時報》報導，阿宏坦言，以前其實很反對八大行業，無奈被經濟所逼，走上這一條備受異樣眼光看待的路。他透露，退伍後從廚師一路爬到幹部職位，3年前親人卻接連病倒，爸爸肺部長瘤、媽媽慢性病發作截肢、哥哥摔斷腿，短時間需籌出大筆醫療費，他只好當起酒店經紀人。

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加上女兒出生後，阿宏只能爆肝接2分工作，白天當鋪工作、晚上開車載小酒上班，埋首於工作的他，也因此疏忽另一半的存在，最後老婆跑了，他須獨自照顧幼女。阿宏說，每天的日常，就是載小姐去化妝，再送到店裡，直到凌晨5至6點去接她們下班，只要有時間就是陪在女兒身邊，邊接傳播單賺錢。

其實與小姐的關係就像互利共生，阿宏乾脆租了一棟舊透天，讓手頭不寬裕的小姐分租，過去還曾小姐酒駕被逮，他只好借10萬替小姐交保。如今受疫情牽連，酒店慘遭無限期停業，小姐成了無業遊民，也紛紛向阿宏開口借錢。

為了生存下去，義氣相挺的阿宏除了拉下臉向友人借錢，也鋌而走險透過朋友私接傳播，累了卻只能抱著女兒在車上睡覺。關關難過關關過，年輕走過歹路的他，不願重蹈覆轍，希望平安看著前世情人長大，脫離複雜的生活，現在只能咬緊牙根對孩子說，「爸爸不能犯罪，不會丟下妳！」最後，阿宏也向政府表喊話，希望能聽見八大行業的心聲。