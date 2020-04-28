懷疑女友偷吃！高雄男出拳爆打　她被迫承認反遭「鐵刷+夾子」凌虐…崩潰求饒

▲陳男懷疑女友偷吃，竟拿鐵刷硬刷對方下體，害她多處撕裂傷，最後被判刑3年10個月。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／高雄報導

陳姓男子因懷疑女友小乃（化名）出軌，竟連續毆打小乃，讓小乃不堪負荷，只好假裝承認，希望藉此讓陳男停手，但沒想到，卻因此讓陳男怒氣飆升，最後竟拿鐵刷強刷小乃下體，還用夾子插入等，直到小乃不斷哭泣求饒，他才罷受並將小乃送醫。案經醫院通報，陳男最後被依妨害性自主罪判處3年10個月徒刑。

判決書指出，陳男有毒品前科，2018年6月底才剛出獄，但出獄不到2個月，他因為懷疑小乃與其他男生有曖昧，同年8月5日半夜便在家狂毆小乃，隔日上午睡醒又繼續毆打小乃。

過程中，小乃因不堪挨打，只好假裝承認與別的男人發生關係，沒想到卻因此讓陳男更加生氣，逼著她脫下內褲後，用鐵刷刷她的下體，甚至用夾子插入，直到小乃不斷求饒，陳男才停手，並將她送醫。

小乃最後被診斷出全身多處瘀傷、下體也佈滿了撕裂傷，傷口最長達1公分，左大腿及右大腿同樣受有3公分左右的撕裂傷，傷勢相當嚴重，而醫院見狀也立刻協助通報警方。

陳男事後被依法起訴，而他在法院審理期間對犯行也坦承不諱，法官最後認為，他與小乃明明是男女朋友關係，原本應該要愛護小乃，卻僅因為懷疑對方與他人有曖昧，就不顧對方尊嚴，用鐵刷強刷下體等，手段情節非輕，但考量小乃不願追究，因此將他依妨害性自主罪將他判處3年10個月徒刑，但陳男不服判決上訴二審，最後遭法院駁回。全案可上訴。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

【更多新聞】

錢櫃惡火5死！工頭儲藏室充電池遭起訴 李婉鈺怒「少推給工人」：這有何錯？

影／錢櫃救援畫面曝！她受困包廂難受摀鼻 暖消一見幫戴共生面罩…下秒霸氣抱起

正妹遭雙手游移催眠：你全天下最賤！他偷錄影片後強啪3回…再逼洗澡視訊