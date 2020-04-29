國中會考全程戴口罩　北市教育局送2片口罩給考生、午餐用隔板用餐

▲因應肺炎疫情，北市國中會考加裝防疫隔板。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國中教育會考訂將於5月16日、17日舉行，因應新冠肺炎疫情，教育部已統一公告應考規定。台北市教育局今（29日）指出，為讓考生有口罩應試，各國中將在15日發放每位考生2片口罩，另外，會考當天的學生午餐將由各國中負責，試場也將規劃用餐場地，並使用「多功能防疫用餐隔板」用餐。

109年國中會考台北考區計有2萬1,726名考生報名，分為24個考場(含4個特殊考場)應考。北市教育局局長曾燦金指出，國中會考防疫事項台北考區試務會超前部署，除依前開注意事項成立緊急應變小組並於年3月起召開多次應變會議研擬防疫試務工作因應措施，並請各考場學校配合規定，規劃校內試場防疫措施。

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▲針對會考午餐規劃，教育局表示，將由國中負責事訂購，並規劃考生「多功能防疫用餐隔板」於用餐時間使用。（圖／記者林敬旻攝）

針對台北考區防疫因應措施，曾燦金進一步說明，考生進出各試務考場皆需量測體溫，考場除設置紅外線感溫儀外，另設置5-7個體溫量測站；試場人數將依照中央規定一間試場42人，並另準備4間「第二類備用試場」安置現場因發燒、呼吸道疾病等具感染可能的考生應試。

針對會考兩日的午餐規劃，曾燦金也說，將由國中負責事先調查學生午餐需求後統一訂購及發放，倘不統一訂購者，得由家長帶考生外出用餐或家長為考生送餐至各考場規劃之外送區，考生用餐區也將遵守疫情因應指引，規劃考生於試場原地用餐，並將提供考生、服務隊及考場人員「多功能防疫用餐隔板」於用餐時間使用。

另外，曾燦金也說，為讓台北考區會考順利進行，教育局將於5月1日上午7時30分在市立大同高中進行國中會考模擬演練，將邀集各國中及考場學校出席，一同瞭解防疫措施規劃，以維護考生權益。